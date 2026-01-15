Wer nicht zum Finale nach Wien reist, kann die ESC-Magie in diesem Jahr trotzdem live erleben: Wo die Finalisten von 2026 und aus vergangenen Jahren im Sommer auftreten werden.

Genf - Der Eurovision Song Contest geht in diesem Jahr erstmals auf Tournee. Finalisten aus diesem und vergangenen Jahren touren im Sommer durch zehn europäische Städte, darunter Hamburg und Köln, wie der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion (EBU), mitteilte.

Die EBU feiert damit 70 Jahre des weltweit größten Live-Musikevents, das mit seinen Finalshows im vergangenen Jahr über Fernseh- und Streamingkanäle 175 Millionen Menschen erreichte. Den Sieg holte 2025 der Countertenor JJ mit seinem Song „Wasted Love“ für Österreich, weshalb das Finale dieses Jahr am 16. Mai in Wien stattfindet.

An der Tournee in großen Stadien sollen ESC-Veteranen aus vergangenen Jahrzehnten sowie zehn Finalisten aus diesem Jahr teilnehmen. Zudem kündigt die EBU Überraschungsgäste an.

ESC-Magie auch in Hamburg und Köln

Auftakt ist am 15. Juni in London. Danach geht es am 17. Juni nach Hamburg in der Barclays Arena. Nach Mailand, Zürich und Antwerpen kommt die Show am 23. Juni nach Köln in die Lanxess-Arena, bevor sie nach Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm weiterzieht. Der Vorverkauf für „Eurofans“, die sich vorab registrieren, beginnt am 1. Februar.

„Die Live-Tour bietet allen, die nicht an den Shows in Wien teilnehmen können, die Möglichkeit, die Magie des Eurovision Song Contests mitzuerleben und Weltklasse-Auftritte zu genießen, die mit der Größe, dem Spektakel und dem Geist aufwarten, den das Publikum vom Eurovision Song Contest erwartet“, teilt die EBU mit.