Los Angeles - Das opulente Familiendrama „Succession“ ist der große Favorit für die TV- und Streamingkategorien bei den Golden Globes. Die Abschlussstaffel der HBO-Erfolgsserie konnte am Montag in Los Angeles neun Nominierungen einsammeln, darunter für den Hauptpreis als beste Dramaserie sowie für gleich mehrere Darsteller und Darstellerinnen. Ebenfalls um den Hauptpreis in der Drama-Kategorie konkurrieren die Serien „1923“, „The Crown“, „The Diplomat“, „The Last of Us“ und „The Morning Show“.

Bei den Nominierungen folgen auf „Succession“ die Restaurantserie „The Bear“ und die Comedy-Mystery-Serie „Only Murders in the Building“ mit jeweils fünf Gewinnchancen. Um den Hauptpreis ín der Comedy-Sparte konkurrieren zudem noch „Abbott Elementary“, „Barry“, „Jury Duty“ und „Ted Lasso“.

Unter den nominierten Darstellern und Darstellerinnen sind Kieran Culkin („Succession“), Jeremy Strong („Succession“), Gary Oldman („Slow Horses“), Helen Mirren („1923“), Emma Stone („The Curse“), Selena Gomez („Only Murders in the Building“), Elle Fanning („The Great“), Steve Martin („Only Murders in the Building“), Martin Short („Only Murders in the Building“), Jason Sudeikis („Ted Lasso“), Christina Ricci („Yellowjackets“) und Meryl Streep („Only Murders in the Building“).

Rund 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 7. Januar 2024 in Beverly Hills verliehen werden. Der Sender CBS will die 81. Trophäen-Vergabe live ausstrahlen.