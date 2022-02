Dschungelcamp-Patzer: Diese Worte sollten die Zuschauer wohl nicht hören!

Halle (Saale)/DUR/acs - Das Dschungelcamp ist seit knapp zwei Wochen auf RTL und RTL+ zu sehen. Nicht nur die Kandidaten liefern im diesjährigen Dschungelcamp Gesprächsstoff. Auch die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sorgen in diesem Jahr für Wirbel.

Als Moderator Daniel Hartwich in der Show verkündete: „Angetrunken in der Verkündung … Ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen in dieser Show“, fragten sich viele Zuschauer dasselbe: Hat der Moderator tatsächlich einen über den Durst getrunken und so die Show moderiert?

Hat Daniel Hartwich angetrunken das Dschungelcamp moderiert?

In der Sendung am Mittwoch kam es dann zur Aufklärung. Moderatorin Sonja Zietlow stellte direkt klar: „Die Presse versucht mal wieder einen Skandal zu konstruieren: ‚Hat Daniel Hartwich angetrunken moderiert?' Nein, hat er natürlich nicht.“

Daraufhin witzelte Daniel Hartwich: „Wir hatten gestern Sendung?“ und tat so, als hätte er einen Filmriss. Doch es gibt eine Szene, die die Moderatoren nicht abstreiten können und die sicherlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Die Szene ereignete sich in den vergangenen Tagen, als die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich nach der Show an die Kollegen von „RTL Direkt“ weitergaben.

Daniel Hartwich lästert über die Produktion - mit laufendem Ton!

Als die beiden dachten, sie wären nicht mehr live auf Sendung, kritisierte Daniel Hartwich die Technik: „Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raffe ich es nicht“, lästert er.

Dabei fiel ihm offenbar nicht auf, dass der Ton noch lief. Im weiteren Gesprächsverlauf sprach der Moderator noch über einen Mitarbeiter: „Der Jonas muss auch so tierisch müde sein. Wie sieht der aus? Der sieht immer top aus. Der hat heute Mittag schon - als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist - frustriert abgewunken. [...] Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen?“

Ob diese Lästereien so stehen gelassen werden, oder ob in den nächsten Tagen eine weitere Erklärung folgt, bleibt abzuwarten.