Die Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Überblick

Halle (Saale)/DUR/acs - Bald geht es wieder los: Der Kultweihnachtsfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft im Fernsehen und versüßt tausenden von Menschen die Vorweihnachtszeit. Die ersten Sendetermine sind nun veröffentlicht worden. Wann und wo „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dieses Jahr im Fernsehen läuft, erfahren Sie hier.

Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2022 im Fernsehen?

Am ersten Advent läuft der weihnachtliche Kultfilm das erste Mal in diesem Jahr im Fernsehen. Im Ersten kann am 27. November „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von 15:35 Uhr bis 17 Uhr geschaut werden.

Am darauffolgenden Wochenende wird der kultige Märchenfilm gleich zweimal gesendet. Im BR Fernsehen läuft er am 4. Dezember von 12 Uhr bis 13:25 Uhr und im WDR am selben Tag von 15:05 Uhr bis 16:30 Uhr.

Am dritten Adventswochenende läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am 11. Dezember von 16:35 Uhr bis 18 Uhr im MDR. Auch am vierten Adventswochenende läuft der Kultweihnachtsfilm im TV. Am 18. Dezember von 12:05 Uhr bis 13:30 Uhr kann man ihn beim Sender NDR schauen.

Am 24. Dezember läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von 13:40 Uhr bis 15:05 Uhr im Ersten und von 16:10 Uhr bis 17:35 Uhr im NDR. Am selben Tag von 18:50 Uhr bis 20:15 Uhr läuft der Märchenfilm bei One, um 20:15 Uhr ist er an Heiligabend im WDR zu sehen.

Am Ersten Weihnachtstag läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erneut im Ersten. Von 11:05 Uhr bis 12:30 Uhr kann man den Kultfilm am 25. Dezember 2022 anschauen.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im MDR ab 17.25 Uhr gezeigt. Am 31.12.2002 läuft der Film ab 13.15 Uhr im Hessischen Rundfunk. Ein letzter Sendetermin ist aktuell für den 1. Januar 2023 geplant: Dann soll „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ab 14.10 Uhr noch einmal im SWR laufen.

Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in der Übersicht

27. November 2022, 15:35 Uhr bis 17 Uhr, Das Erste

4. Dezember 2022, 12 Uhr bis 13:25 Uhr, BR Fernsehen

4. Dezember 2022, 15:05 Uhr bis 16:30 Uhr, WDR

11. Dezember 2022, 16:35 Uhr bis 18 Uhr, MDR

18. Dezember 2022, 12:05 Uhr bis 13:30 Uhr, NDR

24. Dezember 2022, 13:40 Uhr bis 15:05 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2022, 16:10 Uhr bis 17:35 Uhr, NDR

24. Dezember 2022, 18:50 Uhr bis 20:15 Uhr, One

24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, WDR

25. Dezember 2022, 11:05 Uhr bis 12:30 Uhr, Das Erste

26. Dezember 2022, 17:25 Uhr bis 18:50 Uhr, MDR

31. Dezember 2022, 13:15 Uhr bis 14:50 Uhr, HR

1. Januar 2022, 14:10 Uhr bis 15:35 Uhr, SWR

Weitere Sendetermine folgen nach Veröffentlichung an dieser Stelle. Alle Angaben ohne Gewähr.