Für Mai 2027 hat Lucasfilm den neuen „Star Wars“-Film mit Ryan Gosling im Kino angekündigt. Jetzt sind die Dreharbeiten angelaufen - und die Besetzung wächst weiter an. Auch Amy Adams ist dabei.

Los Angeles - Die Dreharbeiten für den neuen „Star Wars“-Film laufen an und die Besetzung nimmt weiter zu. Lucasfilm gab jetzt den Produktionsstart für „Star Wars: Starfighter“ mit Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) bekannt und benannte zugleich den gesamten Cast.

Neben Gosling, Mia Goth (31) und Matt Smith (42) sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams (51, „Arrival“, „Nightbitch“), der Brite Aaron Pierre (31) und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord.

Der Film unter der Regie von Shawn Levy („Deadpool & Wolverine“) soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. „Star Wars: Starfighter“ werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem „Star Wars“-Event in Tokio gesagt. „Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum“, gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.

Regisseur: Der Thrill seines Lebens

Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum Erfüllung, teilte der Regisseur nun zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens.

Der erste Film der „Star Wars“-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Später folgten neue Ableger.