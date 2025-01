In Kürze ist Melania Trump wieder die First Lady im Weißen Haus - dabei schaut ihr ein Hollywood-Regisseur über die Schulter.

Los Angeles - Eine Dokumentation über die frühere und künftige First Lady im Weißen Haus, Melania Trump (54), ist in der Mache. Hinter dem Projekt steht der Streamingdienst Amazon Prime Video. Regie führt Hollywood-Regisseur Brett Ratner (55, „X-Men: Der letzte Widerstand“, „Rush Hour 3“). Ein Studio-Sprecher beschrieb das Projekt in einer Mitteilung als einen „beispiellosen“ Blick hinter die Kulissen auf die First Lady.

Die Ehefrau des designierten US-Präsidenten Donald Trump ist demnach als ausführende Produzentin mit an Bord. Laut der Mitteilung sind die Dreharbeiten bereits im Dezember angelaufen. Der Republikaner Trump (78) hatte die Wahl im November gegen die Demokratin Kamala Harris klar für sich entschieden. Die Dokumentation soll noch in diesem Jahr in Kinos und auf der Streamingplattform erscheinen.

Melania Trump brachte Memoiren heraus

Im Wahlkampf war Melania Trump kaum in Erscheinung getreten. Aktiv in der Öffentlichkeit war sie zuletzt bei der Werbung für ihre Memoiren. Das Buch mit dem Titel „Melania“ erschien im vergangenen Oktober. Das Ex-Model aus Slowenien lebt seit den 1990er Jahren in den USA. Nach der Hochzeit mit Donald Trump im Jahr 2005 erwarb sie die US-Staatsbürgerschaft. Ihr gemeinsamer Sohn Barron studiert in New York.

Vorwürfe gegen Ratner

Der frühere Blockbuster-Regisseur Ratner hat seit längerem kein großes Hollywood-Projekt verfolgt. Im Zuge der MeToo-Bewegung war der Filmemacher 2017 von mehreren Frauen mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert worden, die teilweise in die 1990er Jahre zurückgingen. Ratner wies die Vorwürfe zurück.