Warum der neue Disney-Film „Lightyear“ in 14 Ländern verboten ist

Wegen einer Kussszene wird der neue Disney-Kinofilm „Lightyear“ in 14 Länder des Nahen Ostens und Asien verboten. Disney bleibt hart.

Buzz Lightyear aus "Toy Story" hat einen eigenen Animationsfilm bekommen. In vielen Ländern darf dieser nicht gezeigt werden.

Magdeburg/DUR - Seit den „Toy Story“-Filmen ist Buzz Lightyear eine beliebte Disney-Figuren. Mit dem neuen Kinofilm "Lightyear“, der ab dem 16. Juni in Deutschland in den Kinos läuft, bekommt er seinen eigenen Animationsfilm. Doch das Abenteuer des Spielzeug-Astronauten wird in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und zwölf weiteren Staaten Asiens und des Nahen Ostens nicht zu sehen sein – wegen einer Kussszene. Disney weigert sich, die besagte Szene zu entfernen.

Disney-Film Lightyear: lesbische Kussszene sorgt für Verbot

Wegen des Kusses zwischen zwei weiblichen Charakteren hat der Kinderfilm "Lightyear" in 14 Ländern des Nahen Ostens und Asien keine Ausspielerlaubnis erhalten, berichtet der Spiegel.

Bereits am Montag hat die Aufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate erklärt, das der Film gegen „die Standards des Landes für Medieninhalte“ verstoße. Auch Länder wie Malaysia und Indonesien wollen den Film nicht zeigen. Die indonesische Zensurbehörde hat „den Betreibern des Films geraten, an ihr Publikum in Indonesien zu denken, wo eine LGBT-Kussszene immer noch als sensibel gilt.“

Elf weitere religiös-konservativ geprägte Länder schließen sich dem an. Dazu gehören unter anderem: Ägypten, Bahrain, der Irak, Jordanien, Kuwait, der Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Katar und Syrien. In einem Großteil der Länder wird Homosexualität noch als Straftat bewertet.

Lesbischer Kuss in Lightyear: Protest aus den eigenen Reihen nach Selbstzensur von Disney

Wie die Welt berichtete, hatte Disney den lesbischen Kuss zunächst herausgeschnitten. Mitarbeiter des Animationsstudios Pixar habe dann dafür protestiert, die Szene im Film zu behalten.

Die Anfrage einzelner Länder, wie zum Beispiel Malaysia, ob die fragwürdige Szene herausgeschnitten werden kann, hat Disney nun verneint. Aufgrund dessen darf er dort nicht im Kino gezeigt werden, wird aber voraussichtlich mit einer strikten Alterskontrolle bei dem Streamingdienst Disney+ zu sehen sein.

Auch China hat Zensurwünsche geäußert, die von dem Animationsstudio angelehnt wurden. Die Länder, die sich an dem Verbot von "Lightyear“ beteiligen, haben auch schon in der Vergangenheit Serien und Filme, die homosexuelle Referenzen oder Szenen enthalten, zensiert.