Köln - Mit einem denkwürdigen Finale ist die zweite Staffel der RTL-Realityshow „Die Verräter - Vertraue niemandem!“ zu Ende gegangen. In dem von Sonja Zietlow moderierten Format verbringen 16 Prominente mehrere Tage in einem alten Schloss. Unter ihnen sind mehrere „Verräter“, die jede Nacht einen Teilnehmer per „Mord“ aus dem Spiel nehmen. Die „Loyalen“ haben die Aufgabe, die Verräter zu enttarnen und verbannen in jeder Episode einen Verdächtigen per Mehrheitsbeschluss - der sich am Ende aber auch als loyal rausstellen kann.

So überraschend endet die finale Episode

Im Halloween-Special schafften es die drei Verräterinnen - Designerin Marina Hoermanseder, die frühere Profitänzerin Oana Nechiti und Ex-Bachelorette Jessica Haller - bis zum Schluss, unentdeckt zu bleiben. Die Loyalen verdächtigten sich stattdessen gegenseitig und nahmen sich aus dem Spiel. Am Ende blieb nur noch Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht übrig, den die Verräterinnen mit ihrer Mehrheit aus der Show kickten.

Eine weitere Überraschung passierte dann kurz vor Schluss der finalen Episode: Nechiti und Haller entschieden sich dagegen, das Spiel zu beenden und sich das Preisgeld von 27.500 Euro zu dritt zu teilen. Stattdessen verrieten sie ihre Verbündete Marina und teilen sich das Geld nun zu zweit - die Hintergangene verließ unter Tränen das Schloss.

Eine dritte Staffel ist schon im Kasten

Die zweite Staffel der Show, die kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, lief ausschließlich beim Streamingdienst RTL+. Eine dritte Staffel ist bereits abgedreht und soll im Frühjahr im RTL-Hauptprogramm laufen.