Pierre Niney als Edmond Dantes in einer Szene des Films „Der Graf von Monte Christo“.

Paris (dpa) - „Der Graf von Monte Christo“ wurde schon oft fürs Kino oder als TV-Mehrteiler adaptiert. Diesmal hat sich das französische Regie-Duo Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière an eine Neuverfilmung des gleichnamigen Weltklassikers von Alexandre Dumas gewagt. Das Ergebnis: Ein bildgewaltiger Blockbuster, der den über 1.000 Seiten langen Roman in ein knapp dreistündiges packendes Kinoerlebnis verwandelt. Dazu haben neben spektakulären Szenenbilder auch die Leistung der Schauspieler beigetragen, allen voran der Franzose Pierre Niney, einer der bedeutendsten Darsteller seiner Generation („Yves Saint Laurent“).

(Der Graf von Monte Christo, Frankreich, 2024, 178 Min., FSK ab 12, von Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, mit Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, https://capelight.de/der-graf-von-monte-christo)

Nachschlag zum Kinohit 2017: „Kundschafter des Friedens 2“

Berlin (dpa) – Vor sieben Jahren lockte die deutsche Komödie „Kundschafter des Friedens“ Hunderttausende in die Kinos. Die Geschichte um einstige Stasi-Spione im Rentenalter punktete mit augenzwinkerndem Charme. Die Fortsetzung setzt auf gröberen Humor. Dieses Mal geht die Senioren-Gang in Kuba auf die Jagd nach dem ganz großen Geld. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der schönen Helene (Corinna Harfouch) zu. Ausgang ungewiss. Die von Corinna Harfouch („Sterben“) angeführte Star-Riege mit beispielsweise Katharina Thalbach und Henry Hübchen kalauert sich fröhlich durch die Agentenfilm-Persiflage.

(Kundschafter des Friedens 2, Deutschland 2024, 96 Min., FSK ab 12, von Robert Thalheim, mit Corinna Harfouch, Katharina Thalbach, Henry Hübchen, https://www.majestic.de/kundschafter-des-friedens-2/)

„Die drei ???“ auf spannender Rätseljagd

Die drei Jung-Detektive aus dem fiktiven Rocky Beach in Kalifornien sind wieder da. „Die drei ???“ Justus, Peter und Bob haben einen neuen Fall und der ist endlich mal wieder aufregender als die Suche nach verlorenen Kuscheltieren oder ausgebüxten Haustieren. Stattdessen sollen sie herausfinden, warum es in der Wohnung von Mr. Prentice (Ulrich Tukur) spukt. Und dann wird auch noch eine wertvolle, gläserne Skulptur gestohlen - der Karpatenhund. Verdächtig sind quasi alle Nachbarn seiner Appartement-Anlage - bis die selbst nacheinander zu Opfern von Anschlägen werden. „Die drei ??? und der Karpatenhund“ ist die zweite deutsche Verfilmung der legendären Jugendbuch- und Hörspielreihe von Regisseur Tim Dünschede. Die Geschichte ist spannend erzählt und macht Lust auf Teil drei, der schon im Januar 2026 in die Kinos kommen soll.

(Die drei ??? und der Karpatenhund, Deutschland, 2025, 105 Min., FSK ab 6 Jahren, von Tim Dünschede mit Julius Weckauf, Nevio Wendt, Levi Brandl, Ulrich Tukur, Sunnyi Melles, Florian Lukas und Jördis Triebel, https://www.youtube.com/watch?v=47Y0cBlql3g&list=TLGG3YA205o63MoxNDAxMjAyNQ)