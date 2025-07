In der „Der Teufel trägt Prada“ verwandelte sich Anne Hathaway vor fast 20 Jahren in die Mode-Assistentin Andy Sachs. Nun steht sie für Teil 2 vor der Kamera - und gibt den Fans eine Kostprobe.

Los Angeles - Andy Sachs ist zurück: Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway zeigt sich knapp 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie „Der Teufel trägt Prada“ wieder in ihrer berühmten Rolle. „Andy Sachs 2025“ schrieb die Schauspielerin auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie in ärmelloser Nadelstreifenweste und eleganter Hose in die Kamera strahlt. Die Dreharbeiten zu der Fortsetzung der Modewelt-Satire waren kürzlich angelaufen.

In dem Originalfilm spielte Hathaway eine junge Frau, die sich als Assistentin der skrupellosen Modezarin Miranda Priestly (Meryl Streep) - angelehnt an die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour - durchzuschlagen versucht. Auch Stanley Tucci und Emily Blunt gehörten zum Team bei Priestlys Modemagazin.

Der Film basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für Modejournalistin Wintour gearbeitet hatte. Wintour selbst hatte erst kürzlich bekanntgegeben, dass sie als langjährige Chefredakteurin der US-„Vogue“ zurücktreten wolle.

Film soll 2026 in die Kinos kommen

Neben Hathaway, Tucci, Blunt und Streep kehrt Regisseur David Frankel ebenfalls zurück. Neu dabei ist unter anderem Oscar-Gewinner Kenneth Branagh („Mord im Orient Express“) in der Rolle von Priestlys Ehemann, wie US-Branchenblätter berichteten. Teil 2 soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung des neuen Films wurden bislang nicht bekanntgegeben.