Küstrin/Frankfurt (Oder) - Deutschland ist im EM-Fieber - zumindest im neuen „Polizeiruf 110“. Die Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Alexandra Luschke (Gisa Flake) sind während der jüngsten Fußball-Europameisterschaft in Polen im Einsatz - am Tag nach dem Ausscheiden Deutschlands im Viertelfinale. Ein Lastwagenfahrer findet eine Frauenleiche in einer Gerüstbaufirma in Kostrzyn nad Odra (Küstrin) an der polnisch-deutschen Grenze. Das Opfer Olivia Briegel war nicht nur Geschäftsführerin der Firma, sondern auch Präsidentin eines deutsch-polnischen Amateur-Fußballvereins.

Die Firmenchefin, die der Angestellte Jakub Sobinski (Adrian Topol) als „Eiskönigin“ bezeichnet, hinterlässt den 13-jährigen Sohn Marco. Hauptkommissarin Luschke und Hauptkommissar Ross stehen vor der schwierigen Aufgabe, Marco (Len Blankenberg) zu sagen, dass seine Mutter tot ist. Eine Sozialarbeiterin zieht bei dem Jungen ein und kümmert sich um ihn. Eine Spur führt die Polizisten zu dem Fußballverein, wo Marco mit seinen Freunden Robert Sobinski (Lauri Kröck) und Kevin Jankowski (Franz Ferdinand Krause) in der Jugendmannschaft spielt.

Fußball steht im Zentrum

Das Erste zeigt den neuen Fall des deutsch-polnischen Ermittlerteams mit dem Titel „Spiel gegen den Ball“ am heutigen Sonntagabend (22. Juni) um 20.15 Uhr - es ist der letzte neue Sonntagskrimi vor der Sommerpause. Die beiden Kommissare bilden ein schlagkräftiges Team und spielen sich verbal die Bälle zu - auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein könnten. So versucht Luschke, ihrem Kollegen die Bedeutung der Fußball-Europameisterschaft klarzumachen: „Das ist Kultur“, Ross!“, sagt sie. Ihr Kollege entgegnet mit Schmunzeln: „Die Oper ist auch Kultur und muss in der Regel nicht von Hundertschaften bewacht werden.“

Der Fußball steht im Zentrum des Krimis. Gleich die erste Szene führt die Zuschauer zurück in den vergangenen Sommer, als Deutschland mit dem Spiel gegen Spanien aus der EM ausscheidet. In einer Kneipe in Küstrin wird das Spiel beim Public Viewing verfolgt - der Laden ist voll. Während der Übertragung kommt es zum Streit zwischen dem Wirt Pawel (Ivan Shvedoff) und dem Trainer der Jugendmannschaft Hannes (Hanno Koffler). Pawel wurde gegen den Willen der jungen Spieler entlassen, Olivia Briegel setzte Hanno als Nachfolger ein.

Drei Jungen wollen Profis werden

Die drei Freunde Marco, Robert und Kevin hoffen gemeinsam auf eine Profi-Karriere. Im Film fällt auch der Name des früheren deutschen Nationalspielers Lukas Podolski, der in Polen geboren wurde. „Wer ist eigentlich Lukas Podolski?“, fragt Hauptkommissar Ross und meint es wieder nicht ganz ernst.

Die kleinen humorvollen Einlagen sind ein passend gesetztes Gegengewicht zu der brutalen Tat und dem rauen Umgangston im Fußballverein. Allmählich wird den Kommissaren klar, dass der Mord zur Zeit des Public Viewings passiert sein muss. Die Spannung bei der Tätersuche nimmt zu. In die Ermittlungen kommt Tempo, als Ross eine wichtige Entdeckung macht.