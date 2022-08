„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ – Die wichtigsten Fakten zum Start der neuen Amazon-Serie

Die neue Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ entspringt dem Fantasy-Universum von J. R. R. Tolkien. Sie entführt die Zuschauer erneut nach Mittelerde. Doch zu welcher Zeit spielt die Serie eigentlich? Und in welchem Zusammenhang steht die Handlung zu den Filmreihen „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“?

Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Partnerin Lauren Sanchez bei der Weltpremiere der TV-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" am 30.08.22 in London.

Halle (Saale)/DUR/acs - Endlich ist es so weit: Am 2. September startet die neue Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Die Produktion von Amazon Prime handelt, wie die Filmreihen „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“, von den Geschichten von J. R. R. Tolkien rund um Mittelerde.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“: Wie viel kostet die teuerste Serie aller Zeiten?

Für die Serie hat Amazon tief in die Tasche gegriffen. Tatsächlich handelt es sich sogar um die teuerste Serienproduktion überhaupt. Die fünf geplanten Staffeln sollen insgesamt eine Milliarde US-Dollar kosten.

Wo finden die Dreharbeiten zu „Die Ringe der Macht statt“?

Die Dreharbeiten der im September erscheinenden ersten Staffel fanden in Neuseeland statt. Hier hat auch schon „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson gedreht. Die zweite Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ soll hingegen in Großbritannien gedreht werden. Die Produktion dafür sei Berichten zufolge schon Anfang 2022 gestartet.

Regisseur von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“: Wer produziert die Amazon-Serie?

Regisseur Peter Jackson, der aus den „Herr der Ringe“-Filmen bekannt ist, hat diesmal nicht seine Hände im Spiel. Für die Amazon-Serie fungieren J.D. Payne und Patrick McKay als Showrunner und Executive Producer. Auf den Regiestühlen sitzen „The Witcher“-Regisseurin Charlotte Brändström, Produzent Wayne Yip und Regisseur J.A. Bayona.

Wie viele Folgen hat die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“?

Die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hat insgesamt acht Folgen. Am 2. September startet die Serie mit den ersten beiden Folgen. Anschließend wird wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht.

Zu welcher Zeit spielt die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“?

Die Macher der Fantasyserie springen ein gutes Stück in die Vergangenheit. Die Geschichte setzt über 3.000 Jahre vor den Abenteuern von Bilbo und Frodo Beutlin aus „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ ein. In der neuen Serie geht es um die Ereignisse des Zweiten Zeitalters in Mittelerde.

Worum geht es in der neuen Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“?

Im Zweiten Zeitalter in Mittelerde, in dem die Serie spielt, wurde Melkor, der Ursprung allen Bösen in dieser Welt, besiegt. Doch ein neuer Feind erscheint auf der Bildfläche, der bereits aus den bisherigen Filmen bekannt ist: Sauron.

In einem Interview mit „The Playlist“ erzählen die Showrunner, dass die fünf Staffeln "alle wichtigen Geschichten des Zweiten Zeitalters in Mittelerde – das Schmieden der Ringe, den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron, die epische Geschichte von Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen" vereint.

Welche Figuren tauchen in „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf?

Zwar leben die meisten Figuren, die aus den „Hobbit“- und „Herr der Ringe“-Filmen bekannt sind, erst viel später. Jedoch tauchen in den neuen Abenteuern, die den vorigen zeitlich vorangehen, aufgrund der Unsterblichkeit einzelner Figuren trotzdem bekannte Gesichter auf. Dazu zählen die Elbin Galadriel (gespielt von Morfydd Clark) und der Elb Elrond (Robert Aramayo). Galadriel verliert im Kampf gegen Melkor ihren Bruder. Daher übernimmt sie dessen Aufgabe und macht sich auf die Suche nach dem neuen Bösen.

Jedoch können sich Fans auch auf viele neue Charaktere freuen. So sind der Elb und Ringschmied Celebrimbor (gespielt von Charles Edwards) sowie der Elbenkönig Gil-galad (gespielt von Benjamin Walker) Teil der neuen Serie.

Nazanin Boniadi, bekannt aus „How I Met Your Mother“, verkörpert den Menschen Bronwyn. Arondir ist ein weiterer Elb, der von Ismael Cruz Córdova gespielt wird. Insgesamt soll die Serie 22 Hauptcharaktere beinhalten, die alle ihren ganz eigenen Handlungsstrang bekommen.