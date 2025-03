Berlin - Gute Nachrichten für Fans der ARD-Serie „Ronja Räubertochter“: Pünktlich zu Ostern kommt die zweite Staffel der berühmten Astrid-Lindgren-Geschichte ins Fernsehen. Ab dem 18. April sind die letzten sechs der insgesamt zwölf Folgen zunächst in der ARD-Mediathek zu sehen, wie das Erste mitteilte. Am Ostersonntag (20. April) zeigt der Sender dann zunächst drei Folgen ab 17.15 Uhr und am Ostermontag (21. April) weitere drei um 17.45 Uhr.

Im Mittelpunkt steht die Freundschaft zweier Kinder, die sich gegen den Hass und die Erwartungen ihrer Väter stellen, ihren eigenen Weg gehen - und dabei jede Menge Abenteuer erleben. An Weihnachten hatte das Erste die erste Staffel der aufwendig produzierten Adaption dieser nordischen Romeo-und-Julia-Geschichte für Kinder gezeigt. Seitdem fragen sich Fans, wie es mit Ronja und Birk weitergeht.