Corona-Ausbruch bei "Let's Dance": Weitere Tänzerinnen fallen aus

Magdeburg/DUR/it - Bei "Let's Dance" grassiert derzeit das Coronavirus. Nun wurde bekannt, dass die Kandidatinnen Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg positiv getestet wurden, wie RTL mitteilt.

Letztere erlebte ein wahres Auf und Ab bei der Show. Bereits in der ersten Folge ist sie rausgeflogen. Anschließend kam sie jedoch zurück, da Hardy Krüger Jr. ein positives Testergebnis hatte. Doch dann ist auch ihr eigentlicher Tanzpartner Andrzej Cibis aufgrund von Corona ausgefallen.

Daraufhin tanzte sie an der Seite des Choreographen Jimmie Surles, der sonst hinter den Kulissen der Show arbeitet. Für diesen Freitag kündigte der Sender allerdings an, dass der Tänzer Robert Beitsch zurückkehren und mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg den Wettbewerb bestreiten wird. Nun hat es sie jedoch selbst erwischt und kann am Freitag aufgrund ihrer Corona-Infektion nicht an der Show teilnehmen.

Dadurch wird Robert Beitsch am Freitag ebenfalls nicht zu sehen sein. Ob er sich bei seiner Tanzpartnerin durch das Training angesteckt hat, ist noch ungewiss. Auf Instagram gab er jedoch bekannt, dass er nicht dabei sein wird, es ihm aber gut geht.

Für die beiden Tänzerinnen sollen jedoch vorerst keine weiteren Kandidaten nachrücken. Mit den zwei Damen haben sich bereits sieben Personen, die Teil der Show sind, mit Corona infiziert. Zuvor wurden Juror Joachim Llambi, Moderatorin Frauke Ludowig, Schauspieler Hardy Krüger Jr., der nicht mehr in die Sendung zurückkehren wird, sowie die beiden Profitänzer Malika Dzumaev und Andrzej Cibis positiv getestet.