Die Stiftung ehrt jedes Jahr Engagement für Frieden und Aussöhnung. Auch in diesem Jahr wurde es in Berlin emotional - unter anderem, als Bob Geldorf den US-Präsidenten beschimpfte.

Berlin - Wichtige Auszeichnungen der Stiftung Cinema for Peace gehen in diesem Jahr an zwei Filme zum Gazakrieg. Der Film „The Voice of Hind Rajab“ über ein im Krieg getötetes palästinensisches Mädchen erhielt bei einer Gala in Berlin den Preis als „wertvollster Film“. Zugleich wurde die zentrale Figur im kanadischen Dokumentarfilm „The Road Between Us“ geehrt, der frühere israelische General Noam Tibon, der während des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 seine Familie rettete.

Geldorf beschimpft Trump

Die 2002 gegründete Initiative Cinema for Peace zeichnet jedes Jahr Filme und Personen aus, die sich für Frieden, soziale und ökologische Ziele einsetzen. Gastgeber der Gala im Berliner Hotel Adlon war unter anderen der Musiker und Philanthrop Bob Geldorf. Er übte scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump, weil dieser den Klimawandel als Schwindel bezeichnet. „Er ist ein verdammter Idiot und er sollte den Mund halten“, sagte Geldorf über Trump.

Im Publikum saßen die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, die der Stiftung seit Jahren verbunden ist, und unter vielen anderen auch US-Schauspieler Kevin Spacey.

„Das ist verrückt“

Preise erhielten auch der frühere südafrikanische Verfassungsrichter Albie Sachs für seinen Kampf gegen die Apartheid und ein ukrainischer Junge aus dem Dokumentarfilm „Children in Fire“. Der im Krieg schwer verletzte und bis heute gezeichnete Roman rührte das Publikum mit einer kurzen Ansprache, in der er sagte: „Heute bin ich hier, um euch zu zeigen, was der Krieg den Kindern antut. Ich spreche als Stimme der ukrainischen Kinder. Kinder wollen träumen, Kinder wollen in die Schule gehen, Kinder wollen glücklich sein, aber der Krieg hat alles zerstört.“

Clinton reagierte emotional und sagte: „Das sollte uns daran erinnern, dass es Wahnsinn ist, was wir einander antun. Das ist verrückt.“ Es müsse alles getan werden, den Krieg zu beenden.