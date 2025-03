Los Angeles - US-Schauspielerin Christina Ricci (45) ist auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit der 2.803. Sternenplakette verewigt worden. Zu Tränen gerührt bedankte sich Ricci für die „unglaubliche Ehre“. Mit sieben Jahren habe sie als Schauspielerin angefangen, nun sei sie schon 36 Jahre dabei, doch sie habe sich immer als Außenseiterin gefühlt, sagte der „Addams Family“-Star. Sie dankte allen, die an sie geglaubt hätten.

Ihre erste große Filmrolle ergatterte sie als Zehnjährige an der Seite von Cher und Winona Ryder in „Meerjungfrauen küssen besser“. Durch ihre Rolle als die verschlossene Wednesday Addams in der Horrorkomödie „Addams Family“ (1991) wurde sie zum Kinderstar. Als Teenager drehte sie mit Johnny Depp die Filme „Fear and Loathing in Las Vegas“ und „Sleepy Hollow“. Sie spielte auch in Filmen wie „Der Eissturm“, „Bel Ami“ und „Monster“ mit. Derzeit ist sie unter anderem in der Thriller-Serie „Yellowjackets“ zu sehen.



Zu der Zeremonie brachte Ricci ihre Familie mit. Ricci ist aus erster Ehe Mutter des zehnjährigen Freddie. Mit ihrem zweiten Mann, dem Friseur Mark Hampton, hat sie Tochter Cleo (3). Alle vier posierten auf dem frisch enthüllten Stern. Sie dankte auch ihrer Mutter, die ihre Schauspielträume von Anfang an unterstützt habe.