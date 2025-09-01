Gundula und Gerald stecken in einer Ehekrise, und zwar ganz tief. Ein paar Tage auf einem Campingplatz sollen für Erholung und Zweisamkeit sorgen. Das kann bei „Familie Bundschuh“ nur schiefgehen.

Kann das gut gehen? Statt einer Auszeit im Hotel genießt Gundula (Andrea Sawatzki, l.) mit Gerald (Axel Milberg, r.) ein romantisches Zusammensein auf dem Campingplatz.

Berlin - Können die Bundschuhs ihre Ehe retten? Gundula hat jedenfalls die Hoffnung schon fast verloren. Im Internet füllt sie einen Online-Trennungs-Test aus. Das niederschmetternde Ergebnis: „Nix wie weg!“. In der ZDF-Komödienreihe „Die Bundschuhs“ geht es jetzt quasi um alles - und der vermeintliche Weg aus der Krise führt Gundula und Gerald natürlich mitten ins Chaos. „Wir machen Camping“ lautet die amüsante neunte Folge mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg als streitendes Ehepaar - zu sehen diesen Montag um 20.15 Uhr im ZDF.

Dass sich die Bundschuhs anzicken, zieht sich wie ein roter Faden durch die Filme, die auf der Romanreihe von Andrea Sawatzki basieren. Das Drehbuch stammt von Stefan Kuhlmann, Regie führte Franziska Meyer-Price. Zu den Erfolgsgeheimnissen der Reihe zählen die schrägen, biederen Charaktere, Situationskomik, freche Dialoge und eine hervorragende Besetzung.

Die Dauerstreitereien mit ihrem Mann nerven so sehr, dass sie eine Scheidungsanwältin kontaktiert. Da taucht Gerald mit einem Campingwagen auf. Ein luxuriös eingerichtetes Gefährt mit King-Size-Bett, er hat einen Stellplatz mit Seeblick gebucht. Alles nur, um neue Perspektiven zu schaffen. Er hasst zwar Camping, wie er sagt und wie Gundula weiß. Aber: Er sei bereit, auch unbequeme Wege zu gehen, säuselt er. Oder will Gundula etwa nach 30 Jahren Ehe alles hinwerfen!?

Wenn die nervige Familie auftaucht

Das will Gundula nicht. Noch nicht jedenfalls. Sie gibt der Sache eine Chance. Als ihre Schwägerin Rose (Eva Löbau) empört reagiert, stellt Gundula klar: „Diese Reise zu zweit ist lebenswichtig für Gerald und mich.“ Auf dem Campingplatz will sie vom Rest der Familie niemanden sehen.

Dort muss sie aber jemand anderen sehen: Geralds Vorgesetzten Manfred (Gustav-Peter Wöhler). Der zeltet dort. Gundula ist sofort skeptisch. Hat Gerald den Urlaub gar nicht gebucht, um ihre Ehe zu retten, sondern um seinem Chef zu imponieren? Der geht bald in Rente und Gerald möchte Nachfolger werden.

Und dann passiert, was passieren muss: Der Rest der Bundschuh-Sippe taucht auf dem Campingplatz auf. Geralds Mutter Susanne (wieder herrlich überdreht gespielt von Judy Winter), Rose, die eine Ausbildung zur Pastoralreferentin macht und sich von ihrem Mann Hadi nicht ernst genommen fühlt. Hadi (Stephan Grossmann hier einmal mehr wunderbar nervtötend) ist eine wehleidige Nervensäge und träumt immer noch davon, mit einem Roman groß durchzustarten. Gundula ist sauer, und es kommt noch schlimmer.

Bundschuh-Ehe vor dem Aus?

Was sagt Hauptdarsteller Axel Milberg im ZDF-Interview zur Ehe der Bundschuhs? „Es ist eine Angespanntheit da. Die Beziehung zwischen Gerald und Gundula ist immer Wettkampf oder Wettlauf, die Liebe eine Erinnerung. (...) Wir schauen Gundula und Gerald in einer historischen Übergangsphase zu – ein veraltetes Ehekonstrukt, an dem die Frau rüttelt und er darum kämpft, die Zügel nicht aus der Hand zu geben.“ Andrea Sawatzki bringt es so auf den Punkt: „Mein Tipp: Wenn eine Ehe so eingefahren ist, dass man sich kaum noch erträgt, sollte man sich trennen.“ Ob es die Bundschuhs schaffen werden?