Einst begleitete sie ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie: Jetzt ist Jane Etta Pitt, die Mutter von Hollywood-Star Brad Pitt, gestorben. Ihre Enkelin schickt ihr auf Instagram eine letzte Botschaft.

Los Angeles - Hollywood-Star Brad Pitt trauert um seine Mutter. Jane Etta Pitt starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale „People“ und „TMZ“ übereinstimmend berichteten.

Brad Pitts Nichte Sydney Pitt teilte die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter auf Instagram. „Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst. Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher.“ Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein: „Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen.“ Dazu stellte Sydney zahlreiche Familienfotos.

Brad Pitt wurde 1963 in Oklahoma geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern Doug und Julie Neal in Springfield (Missouri) auf. 2012 brachte der Schauspieler seine Eltern mit zur Oscar-Verleihung. Laut unterschiedlichen Angaben starb Jane Etta Pitt am Dienstag oder Mittwoch.