Irgendwo im Dschungel von Costa Ricas statt in der Nähe eines Tennisplatzes: Boris Becker ist bald wieder in ungewohnter Rolle zu sehen. Wird es so hart wie im Gefängnis? Es gibt erste Bilder.

London - Der frühere Tennisstar Boris Becker vergleicht seine Teilnahme als Beute an der britischen Reality-Serie „Celebrity Bear Hunt“ mit vergangenen Problemen in seinem Leben. Es gehe darum, Hindernisse zu überwinden und darum, nicht zu fallen, sagt Becker im neuen Trailer der Netflix-Produktion, die ab dem 5. Februar zu sehen sein wird.

In der Serie werden zwölf Prominente von Ex-Militär und Überlebenskünstler Bear Grylls durch die Wildnis Mittelamerikas gejagt. Neben Becker (57) nimmt unter anderem auch Melanie Brown (49) von den Spice Girls teil.

„Ich habe das Gefängnis überlebt, das möchte ich mit der Wildnis vergleichen“, sagt Becker. Der 57-Jährige war im April 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Nach mehr als sieben Monaten kam er im Dezember 2022 aufgrund einer Sonderregelung vorzeitig frei. „Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben“, sagt Becker.

Gejagt von Bear Grylls

Mittlerweile arbeitet der dreimalige Wimbledon-Gewinner auch wieder als Experte für seine Sportart. Die deutschen Zuschauer bekommen Becker in diesen Tagen oft als Experte bei den Eurosport-Übertragungen der Australian Open zu sehen.

Die Bilder aus der bereits abgedrehten Netflix-Serie legen ziemliche Anstrengungen für die Prominenten nahe. In Szenen des Trailers ist zu sehen, wie Grylls (50) bei der Jagd im Dschungel Costa Ricas erfolgreich ist. „Jeder, der von Bear gefangen wird, läuft Gefahr, rausgeworfen zu werden“, sagt Moderatorin Holly Willoughby.

Auftritte in Show-Formaten weit abseits des Tennissports sind für Becker nicht neu. So nahm der mehrfach ausgezeichnete Ex-Profi unter anderem an der ProSieben-Produktion „Schlag den Star“ teil und war in Quiz-Shows zu Gast.