"BesserEsser"-Fans müssen stark sein. Die beliebte Show von TV-Koch Sebastian Lege fliegt am Dienstag aus dem Programm. Und auch die Krimis am Mittwoch fallen im ZDF in dieser Woche aus. Das ist der Grund.

"BesserEsser" fliegt aus dem Programm! Deshalb muss die ZDF-Sendung weichen

Sebastian Lege nimmt in seiner Sendung "BesserEsser" die Tricks der Lebensmittelindustrie unter die Lupe. In dieser Woche muss er jedoch auf seinen Sendeplatz verzichten.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das ZDF stellt am Dienstag- und Mittwochabend sein Programm um. Fans des Formats "BesserEsser" und der Mittwochs-Krimis müssen stark sein, denn die Sendungen weichen für Fußball.

ZDF stellt Programm um: DFB-Pokal anstatt Sebastian Lege

Am Dienstag, 3. Februar, überträgt das ZDF das DFB-Viertelfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli. Die Live-Sendung beginnt um 20.15 Uhr aus Leverkusen, der Anstoß ist für 20.45 Uhr angesetzt. Gegen 21.30 Uhr ist in der Halbzeitpause eine Ausgabe des „heute journals“ eingeplant.

Nach dem Spiel folgt voraussichtlich gegen 23.05 Uhr „Markus Lanz“. Je nach Spielverlauf kann es durch Verlängerung oder Nachspielzeit zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

Der Sendeplatz am Mittwochabend ist normalerweise für die Test-Sendung "BesserEsser" vorgesehen. In dem Format nimmt TV-Koch Sebastian Lege die Tricks der Lebensmittelindustrie unter die Lupe. Die Folge, die nun nicht zu üblichen Sendezeit zu sehen ist, kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Auch Sendeplätze vom Mittwoch müssen für DFB-Pokal weichen

Am Mittwoch, 4. Februar, folgt das nächste Viertelfinale: Holstein Kiel empfängt den VfB Stuttgart. Die Übertragung startet ebenfalls um 20.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel. In der Halbzeitpause gegen 21.30 Uhr zeigt das ZDF erneut das „heute journal“.

Das „Auslandsjournal“ wird durch das Fußballspiel nach hinten verschoben und soll um 23.30 Uhr beginnen. Auch hier sind zeitliche Änderungen bei Verlängerung oder Elfmeterschießen möglich.

Durch die DFB-Pokalspiele ist das ZDF-Abendprogramm am Mittwoch vollständig vom Fußball geprägt. Normalerweise zeigt der Sender zu dieser Zeit Krimis wie „Die Toten von Salzburg“ oder Sondersendungen wie „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“.