Bei Das Quartett“ führt Spur zur Pharma-Industrie

„Das Quartett“ ist am Samstag zum dritten Mal im Einsatz: Die Leipziger Ermittler um Anja Kling müssen den Mord an einer Medizinstudentin aufklären.

Leipzig - An Verdächtigen mangelt es in diesem Mordfall wirklich nicht. Die Tote hatte vor allem mit allerhand Männern Kontakt, die ein Tatmotiv gehabt hätten oder sich zumindest suspekt verhalten. Dabei sah es am Anfang für einen kurzen Moment noch so aus, als sei die Medizinstudentin aus freien Stücken vom Balkon eines Leipziger Studentenwohnheims gesprungen. Doch schnell merkt das Ermittlerteam Maike Riem (Anja Kling), Pia Walther (Annika Blendl), Linus Roth (Anton Spieker) und Christoph Hofherr (Shenja Lacher), dass hier etwas nicht stimmt.

Das ZDF lässt „Das Quartett“ am Samstag um 20.15 Uhr zum dritten Mal ermitteln. In „Die Tote vom Balkon“ glänzen dabei in Episodenrollen auch Darsteller wie Dominic Raacke, der einen etwas schmierigen Medizin-Professor gibt, oder Andreas Hoppe, der den ebenfalls nicht ganz sauberen Hausmeister im Wohnheim spielt. „Ist doch nicht mein Job, die Tote vom Asphalt zu kratzen“, raunzt er die Kommissare an.

Ein intelligentes Medikament im Leipziger TV-Krimi „Das Quartett“

Die Ermittlungen führen die Kriminalisten bis nach Kiew. Hier haben Forscher der Uni für ein Pharma-Start-up zu „intelligentem Insulin“ geforscht. Dabei müsse der Patient keine Blutzuckerwerte mehr messen, erläutert der Professor. Welche Dosis der Körper brauche, steuere das Mittel von selbst. Es soll ein voller Erfolg sein und Anlass für eine milliardenschwere Fusion. In Corona-Zeiten und schnell entwickelten, in ihrer Art aber methodisch völlig neuen Impfstoffen könnte das Thema kaum aktueller sein. Und Pharmaskandale gibt es ja immer mal wieder.

Auch die Schauspieler haben sich damit befasst. „Wir alle wissen, was für eine Boom-Branche die Pharmaindustrie ist und dass man mit neuen Medikamenten nicht nur Gutes tut, sondern auch sehr viel Geld verdienen kann“, sagt Raacke. Regierungen steckten Milliarden in die Entwicklung von Impfstoffen, Pharmaunternehmen kooperierten global, Medikamente würden per Eilverordnung zugelassen, Länder kämpften um Nachschub oder erhielten nicht die zugesagten Mengen. „Das hat inzwischen schon kriegerische Züge angenommen.“ Anja Kling, die die Ermittlerin Riem spielt und einst eigentlich Medizin studieren wollte, sagt, als Ärztin wäre sie gerne in der Forschung tätig gewesen. „Gerade in Zeiten wie diesen, da es so existenziell für die Weltbevölkerung geworden ist, das wirksamste Impfmittel gegen diese schreckliche Pandemie zu entwickeln.“

Leipziger TV-Krimi: Der Freund als zweites Opfer

Die Welt retten, das wollte auch das Mordopfer. Krankheiten auslöschen, erzählt eine Wohnheim-Nachbarin. Eine lebenslustige Frau, die im Urlaub Wale und Delfine beobachten wollte. „Wenn Katharina einen anguckt, dann scheint die Sonne“, soll ihr Freund über sie gesagt haben. Doch dieser Freund liegt irgendwann nach seiner Flucht aus Deutschland in seine ukrainische Heimat auch nicht mehr ansprechbar in einem Krankenhaus. Hatten die Ermittler ihn einst unter Verdacht, verdichten sich nun die Anzeichen dafür, dass auch er ein Opfer ist.

Die ZDF-Krimireihe unter der Regie von Vivian Naefe ist für den Mainzer Sender ein Quotenhit. Die beiden vorherigen Teile im Oktober 2019 und Dezember 2020 sahen jeweils rund 5,8 Millionen Zuschauer. Das war an beiden Fernsehabenden der jeweilige Spitzenreiter.

„Das Quartett: Die Tote vom Balkon“: am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF