Eine winzige Uhr in Gürtelschnallenoptik wurde bei Bares für Rares verkauft.

Köln. - Das Ehepaar Wojtalas hat vor vielen Jahren bei einem Händler eine Uhr zum Schleuderpreis gekauft. Dass die goldene Uhr allerdings wesentlich mehr wert ist, haben die beiden nun in der Sendung "Bares für Rares" erfahren, die von Horst Lichter (63) moderiert wird.

Expertin analysiert goldene Uhr mit Gürtelschnalle ganz genau

"Bares für Rares"-Expertin Wendela Horz (55) stellt fest, dass es sich bei dem Modell um eine Art Cocktailuhr aus den 1960er Jahren handele.

"Hergestellt wurde sie in England, dort nennt man so etwas 'Garter Bracelet', eine Art Gürtelschnallen-Motiv", erklärt Horz. Die eigentliche kleine Damenuhr befinde sich unter der Schnalle, welche mit Diamanten besetzt sei.

Horz erkennt weiter, dass ehemals ein filigranes Handaufzugswerk von Adolf Schild verbaut gewesen sei. Es sei später gegen ein Quarz-Werk gewechselt worden. Ein Rückbau sei aber leider nicht möglich.

Horz findet außerdem eine Prägung mit einer Krone und der Zahl 18 auf der Innenseite des Verschlusses. Die Zahl würde 18 Karat, "also 750er-Gold", bedeuten, erklärt Horz weiter. Die Uhr habe zwar ein kaputtes Uhrwerk, sei aber dennoch "sehr schön".

Welchen Wert hat die schöne, winzige Uhr?

Nachteilig an der Uhr sei, dass sie sehr klein ist und nur Damen mit sehr schlankem Handgelenk passen würde. Für die Uhr wünschen sich Barbara und Matthias Wojtalas 1.200 Euro. Horz erwidert: "Das wäre leider [...] zu wenig!"

Denn Horz weiß, dass schon der Goldpreis der Uhr bei 1.700 Euro liege. Da die Uhr aber so winzig ist, sei sie wirklich schwer verkäuflich. Die Expertin schätzt daher die Uhr auf insgesamt 1.800 bis 2.000 Euro.

Da das Ehepaar die Uhr für nur 25-D-Mark gekauft hatte, ist der Schätzwert erstmal ein echter Gewinn. Doch sehen auch die Händler von "Bares für Rares" den Wert der kleinen Gürtelschnallen-Uhr?

Händlerin Velten-Tönnies kauft Uhr zum Goldpreis

"Die ist ja winzig [...], aber hübsch und witzig", findet Händlerin Sarah Schreiber (38).

Händler Julian Schmitz-Avila (38) bietet als erstes für die goldene Uhr. Allerdings liegt er mit 1.600 Euro noch nicht einmal beim Goldpreis. Dass jemand die Uhr kauft, bezweifelt er aber auch. Deswegen würde er die Uhr abändern oder sogar einschmelzen lassen.

"Man kriegt sie einfach nicht als Uhr verkauft", findet auch Elke Velten-Tönnies (72). Sie ist aber dann doch bereit, den gesamten Goldpreis von 1.700 Euro für die Uhr zu bezahlen.

Matthias Wojtala ist mit dem Preis einverstanden und freut sich über den tollen Gewinn genauso wie seine Frau Barbara.