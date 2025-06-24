Seit mehr als zehn Jahren begeistert „Bares für Rares“ Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Die Experten wie Heide Rezepa‑Zabel oder Sven Deutschmanek geben der Show ihre fachliche Tiefe. Was man über die Fachleute wissen muss.

"Bares für Rares"-Experten im Überblick: Alle Infos über Rezepa-Zabel, Horz und Co.

Die Experten Patrick Lessmann sowie Bianca Berding, Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel sind beliebte Experten der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares".

Pulheim. - Seit 13 Jahren gibt es die bekannte deutsche Trödelsendung "Bares für Rares" nun schon. Viele Fans der ZDF-Show schauen die Sendung aber nicht nur wegen der seltenen Schmuckstücke, des Moderators Horst Lichter oder der ausgefallenen Antiquitäten.

Gerade die Händler, aber auch die Experten, die in den einzelnen Folgen die Raritäten schätzen, bewerten und kaufen, sind fester Bestandteil von "Bares für Rares" - und Publikumsmagneten.

Der Kreis der Händler und Experten änderte sich in den vielen Jahren immer wieder. Insgesamt gab es 17 Experten und 32 Händler.

Wie wird man Experte oder Händler bei "Bares für Rares"?

Die Auswahl der Experten und Händler folge keiner strikten Ordnung, erklärt das ZDF. Es würden einerseits aus Bewerbungen qualifizierte Menschen ausgewählt, andererseits halte der Sender die Augen nach Verstärkung für das "Bares für Rares"-Team auf.

"Bestimmte Kriterien müssen potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten nicht erfüllen, aber natürlich sollten sie sich in ihrem Fach auskennen und ihm mit Begeisterung nachgehen", so eine Sprecherin weiter.

Das sind bzw. waren die "Bares für Rares"-Experten

Sven Deutschmanek (seit 2014)

Dr. Heide Rezepa-Zabel (seit 2013)

Colmar Schulte-Gotz (seit 2015)

Wendela Horz (seit 2017)

Annika Raßbach (seit 2024)

Detlev Kümmel (seit 2016)

Dr. Bianca Berding (seit 2019)

Dr. Friederike Werner (seit 2019)

Patrick Lessmann (seit 2023)

Albert Maier (bis 2023)

Florian Meyer (2018)

Fabian Benöhr (2019)

Oliver Kircher (2013)

John Goldsworthy (2015 bis 2016)

George Mullen (2015 bis 2016)

Markus Weller (2015 bis 2016)

Anne-Katrin Hoffmann (2016)

Sven Deutschmanek: Vom Schraubenschlüssel zum Kunsthandel in Bad Salzuflen

Schon in jungen Jahren begann Sven Deutschmanek, sich autodidaktisch umfassendes Fachwissen im Bereich Antiquitäten und Kunst anzueignen. Anfangs noch unerfahren, unterliefen ihm typische Anfängerfehler: „Ich hielt alles für wertvoll, was alt aussah“, sagt der gelernte Kfz-Mechaniker rückblickend.

Heute ist er ein erfahrener Händler und Experte, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Seit 2024 betreibt er in Bad Salzuflen ein eigenes Ladenlokal für Antiquitäten- und Kunsthandel.

Dr. Bianca Berding: Kunstexpertin mit Gespür für Markt und Geschichte

Mit einem besonderen Blick für Kunstgeschichte und Marktmechanismen hat sich Bianca Berding einen Namen gemacht. Geboren am 2. Februar 1977, promovierte sie an der Freien Universität Berlin. Viele Jahre begleitete sie als Führerin und Sammlerberaterin die Kölner Kunstmessen "Art Cologne" und "Cologne Fine Art & Antiques".

Dort erkannte sie früh neue Trends und entdeckte Highlights auf dem internationalen Kunstmarkt. Ihre große Leidenschaft gilt den Geschichten hinter den Objekten: oft verborgen, aber mit viel Spürsinn auffindbar. „Das ist wie eine Schatzsuche mit immer neuen Funden und Überraschungen“, sagt sie.

Dr. Friederike Werner: Expertin mit Blick für Kunst und Wissenschaft

Die studierte Kunsthistorikerin und Ägyptologin Friederike Werner ist seit 2019 Expertin für Gegenstände der Kunst und des Kunsthandwerks bei Bares für Rares. Geboren ist sie am 30. Mai 1962. Ihr Studium an der Universität in Heidelberg beendete sie 1988 und promovierte 1994.

Ihre Expertise in unterschiedlichsten Bereichen der Kunst hat die Wissenschaftlerin neben ihrem Studium auch durch fortlaufende kunsthistorische Forschungsprojekte sowie die Inventarisierung einer stattlichen Möbel- und Kunstsammlung in Privatbesitz gefestigt sowie erweitert.

Neben ihrer Tätigkeit im ZDF schreibt Friederike Werner Bücher, hält Vorträge oder gibt Museumsführungen. Ebenso arbeitet sie in einem Lektorat sowie in einer Redaktion für wissenschaftliche Texte.

Detlev Kümmel: Vom Kampfsportprofi zum Kunst- und Antiquitätenhändler

Der 57-jährige Detlev Kümmel absolvierte eigentlich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Seit 1978 unterrichtete er verschiedene Kampfsportarten und bestritt internationale Wettkämpfe in seiner Klasse.

Detlev Kümmel Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Nach der erfolgreichen Leitung zweier Fitnessstudios machte er seine zweite große Leidenschaft zum Beruf: 1997 eröffnete er in Lüdenscheid eine Galerie für Kunst und Antiquitäten. Heute betreibt er zwei Galerien und ist regelmäßig auf Kunst- und Antiquitätenmessen vertreten.

Wendela Horz: Juwelenexpertin mit über 30 Jahren Erfahrung

Wenn es um Edelsteine, Schmuck und feine Handwerkskunst geht, zählt Wendela Horz zu den erfahrensten Expertinnen ihres Fachs. Sie ist ausgebildete Goldschmiedin, geprüfte Gemmologin und Diamantgraduiererin. Als Fachmitglied der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft blickt sie auf über 30 Jahre Berufserfahrung in der Schmuck- und Uhrenbranche zurück.

Ihre Expertise macht sie zu einer gefragten Ansprechpartnerin für Juwelenbewertung und -beratung. Abseits ihres beruflichen Engagements widmet sie sich mit Leidenschaft der Musik. Besonders widmet sie sich dem Spiel am Flügel, das für sie einen kreativen Ausgleich schafft.

Die Neue: Annika Raßbachs Leidenschaft für Vintage und Retro

Erst seit 2024 bewertet Annika Raßbach, geboren am 13. Januar 1981, Kuriositäten in der Trödelshow. Bevor sie Expertin wurde, war sie am Händlertisch. Doch durch Horst Lichters wachsames Auge kam sie zur Begutachtung der Raritäten.

Raßbachs Leidenschaft für Retro- und Vintage-Objekte geht weit über das reine Sammeln hinaus. In den letzten 20 Jahren hat sie sich autodidaktisch ein fundiertes Fachwissen auf diesem Gebiet angeeignet und kümmert sich am liebsten selbst um ihre Schätze und Schätzchen.

Mit Begeisterung restauriert und repariert die gelernte Arzthelferin alte Automaten und Kleinmöbel, die sie auf Trödelmärkten und in Antiquitätenläden erwirbt.

Schmuck, Kunst und Edelsteine: Fachwissen von Dr. Heide Rezepa-Zabel

Dr. Heide Rezepa-Zabel wurde am 16. September 1965 geboren. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin und als freie Gutachterin sowie Expertin im Kunsthandel tätig. Dank ihrer Ausbildung als Gemmologin hat sie sich insbesondere auf alten und modernen Schmuck spezialisiert.

Dr. Heide Rezepa-Zabel Foto: IMAGO / eventfoto54

In verschiedenen Seminaren gibt sie ihr praktisches Wissen weiter und vertieft das Verständnis für Edelsteine, Materialanalyse, historische Stile, Marken und weitere Aspekte des Kunstmarktes. Heide Rezepa-Zabel lebt in Berlin, erstellt dort Gutachten und unterstützt beim Kauf und Verkauf von Schmuck und Kunstgegenständen.

Alles, was glänzt: Gold und Diamanten sind Patrick Lessmanns Spezialgebiet

Patrick Lessmann, geboren am 13. Januar 1975, wurde die Liebe zum Hochkarätigen in die Wiege gelegt. Nach seinem Meisterbrief als Goldschmied, den er 2004 in Pforzheim machte, arbeitete er als Diamantgutachter und Gemmologe in Idar-Oberstein und London und übernahm später das Juweliergeschäft seines Vaters in Kaarst.

Sein Herz schlägt aber nicht nur für Edelmetalle und funkelnde Steine: Seine zweite große Liebe ist die Heavy-Metal-Musik. Seit dem 15. Lebensjahr spielt er Gitarre in diversen Bands.

Galerie, Kunsthandlung und TV-Auftritte: Das Schaffen von Colmar Schulte-Goltz

Der Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz, der am 10. Juni 1973 geboren wurde, beschäftigt sich bereits seit seiner Kindheit leidenschaftlich mit Kunst und Kulturgeschichte. Er verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Kunsthandel, in der Museumsarbeit sowie als Dozent an verschiedenen deutschen Universitäten.

Colmar Schulte-Goltz Foto: IMAGO / BREUEL-BILD

Seinen Beruf sieht er als Berufung an, daher ist es ihm besonders wichtig, Menschen für Kunst und ihre Botschaften zu begeistern, sei es als Kurator im Museum, als Autor zahlreicher Veröffentlichungen oder im Fernsehen. Er ist Inhaber einer Galerie für zeitgenössische Kunst sowie einer Kunsthandlung für alte Kunst und Kunsthandwerk in Essen.

Albert Maier: Seit mehr als 50 Jahren im Antiquitäten-Business tätig

Albert Maier wurde am 13. November 1948 geboren und studierte Rechtswissenschaft in München. Sein Interesse am Antikhandel wurde während dieser Zeit geweckt, als er in Aalen acht alte Gefängnistüren übernahm, die er restaurierte und in München verkaufte. Er betreibt seit den 1970er Jahren ein Antiquitätengeschäft.

Albert Maier war bis 2023 Experte bei "Bares für Rares". Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Regelmäßig war der gebürtige Ellwanger als Sachverständiger beim ZDF zu sehen. Bevor er ab 2013 Kunstexperte bei "Bares für Rares" wurde, war er als Experte in dem Fernsehverbrauchermagazin "Kaffee oder Tee" in der Rubrik "Kunst oder Kitsch?" bekannt. Danach blieb er zehn Jahre lang bei der beliebten Fernsehshow "Bares für Rares", bis er in seinen TV-Ruhestand ging.