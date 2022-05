ARD und ZDF konzentrieren sich auf Digitales - Robra will weniger Vorgaben

Magdeburg/MZ/dpa - Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wollen ihre Angebote künftig vor allem digital verbreiten. Das sogenannte lineare Programm, die Ausstrahlung einer festen Abfolge von Sendungen, soll an Bedeutung verlieren. In einem ersten Schritt wollen die Bundesländer den Anstalten erlauben, Spartenkanäle wie One, tagesschau24 oder ZDF Neo in Online-Angebote umzuwandeln. Auch Sachsen-Anhalt unterstützt diesen Kurs.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<