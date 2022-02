ARD-Reihe: Schauspieler Wiesinger erfüllt sich Herzenswunsch

Bad Vilbel (dpa) – - Der deutsche Schauspieler Kai Wiesinger spielt in einer neuen Reihe der ARD am Donnerstag (17. Februar) den Arzt Dr. Hoffmann.

„Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich ja so gern Arzt geworden wäre“, sagte er in einem Interview mit dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Wenn er spielt, vertraue er ganz dem Regisseur: „Ich schaue mir nichts an von mir, nicht mal Standfotos. Dafür gibt es den Regisseur“.

Anders sei das, wenn er selbst Regie führt, wie bei dem Amazon-Kurzformat „Der Lack ist ab“. „Ich bekomme so viel von den Schauspielern geschenkt. Ich liebe es, wenn da kleine "Zögerer", Zäsuren sind – wie im richtigen Leben“, betonte Wiesinger. Für ihn liege bei der Schauspielerei „fast alles in den Augen“. Wenn Schauspieler nicht in ihrer Rolle seien, dann blinzelten sie anders.

Wiesinger spricht im Interview auch über die Erziehung seiner Kinder in einer Patchwork-Familie und wie er neben der Schauspielerei und Regie jetzt auch das Handwerken für sich entdeckt hat.