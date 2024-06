Magdeburg/Halle (Saale). - 18 Uhr, ARD: Dies ist für Ratefans ein Pflichttermin in der Abendunterhaltung. Die Quizshow "Gefragt - Gejagt" ist bei vielen beliebt wie nie. Jetzt gibt es jedoch Änderungen im Programm des Fernsehsenders.

"Gefragt - Gejagt": Programmänderungen wegen Europameisterschaft

Aufgrund der Fußballeuropameisterschaft und der Anstoßzeit um 18 Uhr sind Überschneidungen in der Übertragung nicht zu vermeiden. Heißt: In der Woche vom 17. bis 23. Juni müssen Fans auf gleich zwei Sendungen ersatzlos verzichten, berichtet "Der Westen".

Betroffen seien die Raterunden mit den "Jägern" am 19. und 21. Juni. Dann laufen jeweils die Partien zwischen Deutschland und Ungarn sowie Polen gegen Österreich.

Ausfälle von ARD-Quizshow auch zu Olympia möglich

Auch in der letzten Juniwoche entfällt am 26. Juni eine Sendung, heißt es. Ob es in diesem Jahr nur bei wenigen Ausfällen während der Europameisterschaft bleibt, ist offen. Danach finden nämlich die olympischen Spiele 2024 in Paris statt. Auch hier überträgt die ARD umfangreich.