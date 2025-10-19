Gerade erst musste er ausziehen aus dem „Promi Big Brother“-Haus. Nun ist Andrej Mangold wieder dabei - wegen einer Panne.

Köln - Andrej Mangold, Basketballspieler, darf wieder zurück ins „Promi Big Brother“-Haus - wegen einer Panne. Eigentlich musste Mangold nach einem Zuschauervotum am Samstag die Sendung verlassen. Allerdings sei es beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer zu einem technischen Fehler gekommen, „sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind“, teilte der Sender SAT.1 mit.

„Big Brother steht immer für Fairness und Transparenz – auch in diesem Fall“, hieß es weiter. „Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren.“ Das neue Voting darüber, wer im Haus bleiben soll, starte nun ab 14:00 Uhr per Telefon, SMS und über die Joyn-App. „Alle Anrufe und SMS der Zuschauer, die sich seit gestern Abend mit Abgabe ihrer Stimme auch am laufenden Gewinnspiel beteiligt haben, bleiben für das Gewinnspiel erhalten“, schrieb SAT.1.