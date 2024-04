In dem Thriller „Im Auftrag des Teufels“ verkörperte Al Pacino den Teufel, nun soll er in „The Ritual“ einen Teufelsaustreiber spielen. Auch Dan Stevens macht bei dem geplanten Exorzismus-Film mit.

Los Angeles - Oscar-Preisträger Al Pacino (83, „Der Duft der Frauen“) und Dan Stevens (41, „Ich bin dein Mensch“) werden in dem geplanten Exorzismus-Thriller „The Ritual“ die Hauptrollen übernehmen. Die Produktionsfirma XYZ Films gab das Projekt unter der Regie von David Midell nun bekannt. Demnach beruht der Film auf einer wahren Begebenheit von Teufelsaustreibungen, die von zwei Priestern an einer Frau im US-Bundesstaat Iowa in den 1920er-Jahren ausgeführt wurden. In dem Film spielen auch Ashley Greene (37, „Twilight – Biss zum Morgengrauen“) und Abigail Cowen (26, „Redeeming Love – Die Liebe ist stark“) mit.

Al Pacino ist für seine Rollen in Filmen wie „Der Pate“, „Scarface“, „The Irishman“ oder „Der Duft der Frauen“ bekannt, wofür er 1993 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. In dem Thriller „Im Auftrag des Teufels“ (1997) spielte er einen Anwalt, hinter dem sich der Teufel verbirgt. Der Brite Dan Stevens („Downton Abbey“) mimte in der futuristischen Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ von Regisseurin Maria Schrader einen humanoiden Roboter, in der Politserie „Gaslit“ spielte er einen Drahtzieher im Watergate-Skandal. Derzeit ist Stevens in dem Monster-Streifen „Godzilla x Kong: The New Empire“ in den Kinos zu sehen.