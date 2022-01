"7 Tage, 7 Köpfe": Fernsehklassiker feiert in wenigen Tagen Comeback auf RTL

Köln/DUR - Im Jahr 2005 wurde die letzte Ausgabe der Kultsendung "7 Tage, 7 Köpfe" ausgestrahlt - nach zehn Jahren Sendelaufzeit. Nun soll die Comedyshow zurückkehren, mit Guido Cantz als Moderator. Der Kölner übernimmt den Staffelstab des langjährigen Moderators Jochen Busse.

"Nach zwölf Jahren 'Verstehen Sie Spaß?' freue ich mich mit '7 Tage, 7 Köpfe' auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List. Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!", erklärt Cantz im Interview mit RTL.

"7 Tage, 7 Köpfe": Große Ankündigung via Social Media und TV

Am Montagnachmittag teilte der Sender RTL bereits via Twitter mit, dass es zwischen den Shows "Wer Wird Millionär?" und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bald eine große Neuigkeit geben wird.

Heute um 22:13 Uhr zwischen #WWM und #IBES solltet ihr unbedingt RTL einschalten. Wir haben große News für euch ☺ — RTL (@RTL_com) January 24, 2022

Am späten Abend verkündete der Sender dann das große Geheimnis. Guido Cantz erschien auf den Fernsehbildschirm mit den Worten: "Ich habe die große Ehre, Ihnen eine Weltsensation zu verkünden", sagte der Moderator. "RTL hat sich entschieden, einen seiner großen Klassiker wieder aufleben zu lassen. Und ich habe die große Ehre, zu moderieren."

Guido Cantz wird neuer Moderator von "7 Tage, 7 Köpfe"

Startschuss für die RTL-Show gab Rudi Carrell am 23. Februar 1996. Er war als Produzent und Stammgast dabei, Jochen Busse begrüßte als Moderator die Gäste des Abends. In den rund 300 Sendungen begrüßten "die Köpfe" über 70 hochkarätige Gäste zum verbalen Schlagabtausch in ihrer Runde. Ob Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier oder Stefan Raab – bei "7 Tage, 7 Köpfe" kam jeder Comedian zu Wort. Welche Promis nun an der Neuauflage teilnehmen werden, gab der Sender noch nicht bekannt.

Ab dem 3. Februar stürzen sich dann Guido Cantz und seine Comedy-Köpfe wöchentlich auf das aktuelle Zeitgeschehen.