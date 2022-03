Drama bei "Wer wird Millionär?": Kandidat verlässt sich auf Joker und verliert 15.000 Euro

Magdeburg/DUR/awo - Es geht um 16.000 Euro. Marvin Köchl sitzt auf dem Kandidaten-Stuhl bei "Wer wird Millionär?" und weiß keine Antwort auf eine Sportfrage: "Bei welcher Sportart sind auf dem Spielfeld fünf Kreise mit einem Durchmesser von je neun Metern zu sehen?". Zur Auswahl stehen A: American Football, B: Handball, C: Eishockey und D: Badminton. Zeit für den Zusatzjoker aus dem Publikum.

Köchl entscheidet sich für Mohamed Mahjoubi. Sicher ist sich dieser nicht und geht nach dem Ausschlussverfahren vor. Badminton und Handball waren damit raus, denn die Felder seien zu klein. Mahjoubi überlegt weiter und ist sich sicher, auch beim Eishockey seien die Kreise auf dem Feld kleiner. Somit bestätigt er die Vermutung des Kandidaten und entscheidet sich für A: American Football.

Mohamed Mahjoubi, Kandidatenjoker von Marvin Köchl aus Dinslaken. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Köchl entscheidet sich für A und loggt die Antwort ein. Nahezu zeitgleich schlägt Mahjoubi die Hände vor sein Gesicht - er hat sich geirrt. "Es tut mir so, so, so leid. Ich bin gerade fassungslos", sagt der sichtlich geschockte Mahjoubi. Denn: Richtig war Antwort C: Eishockey.

Die "Wer wird Millionär?"-Folge steht online auf RTL+ zum Abruf bereit.

Damit ist Köchl auf 500 Euro zurückgefallen. Zusatzjoker Mahjoubi tut der Patzer sichtlich leid und er verkündet, dass er den Gewinn aus eigener Tasche verdoppeln möchte.