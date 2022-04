"Die Höhle der Löwen": Diese Deals platzten nach der Ausstrahlung

Montagabend ist "Löwenzeit". Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist in der vergangenen Woche in ihre bereits 11. Staffel gestartet. Dieses Jahr wurden bislang zwei Folgen ausgestrahlt, wobei auch bereits abgeschlossene Deals nach der Sendung platzten.

Köln/DUR/awe - In der "Höhle der Löwen" stellen sich Start-ups und Gründer prominenten Investoren vor und hoffen auf einen lukrativen Deal. Doch nicht immer können die vorsprechenden Jung-Unternehmer die "Löwen" überzeugen. Auch in 2022 platzten bereits Deals nach dem ein Investment eigentlich in trockenen Tüchern war.

Hörbuch-App "Audory" begeisterte die Jury

Gründer Max Rose hat die App "Audory" entwickelt. "Audory" ist eine Plattform für interaktive Hörbücher, mit der der Student aus Berlin "Autoren ins 21. Jahrhundert" bringen möchte. Bei den "Löwen" sorgte Roses Erfindung für Begeisterung. Carsten Maschmeyer und Georg Kofler wollten den "Audory"-Deal eintüten und bekamen Roses Zusage, der 120.000 Euro für 15 Prozent seiner Firmenanteile forderte. Doch wie nun bekannt wurde, platzte der Deal nach den Dreharbeiten.

Wie das Portal Promiflash berichtet, erhielt Rose ein 300.000-Euro-Investment von der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft. Carsten Maschmeyer ist weiterhin begeistert von Jung-Gründer Rose, doch kommt bei dem erfahrenen "Löwen" dennoch Wehmut über den geplatzten Deal auf. "Max hat mich mit seinem Pitch in 'Die Höhle der Löwen' absolut begeistert! Eine Plattform für interaktive Hörbücher, bei denen die User entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Leider kam der Deal nach der Sendung nicht zustande, da wir unterschiedliche Vorstellungen der strategischen Ausrichtung von 'Audory' haben", wird Maschmeyer von Promiflash zitiert.

Maschmeyer, Kofler und Rose sollen aber im Guten auseinander gegangen sein. Die Investoren seien demnach weiterhin im Austausch mit dem "Audory"-Gründer.

"Luxplum": Fermentierte Pflaumen gegen Verstopfung

Ein weiterer abgeschlossener Deal der aktuellen Staffel platzte zwar nicht, doch zog sich eine "Löwin" bereits nach kurzer Zeit vom Investment wieder zurück. Das Reformhaus-Produkt "Luxplum" soll gegen Verstopfung helfen und wurde vom Mutter-Sohn-Duo Kerstin Hansen und Louis Lowe vorgestellt. "Luxplum" beinhaltet eine südostasiatische Pflaume, die fermentiert wird und abführend wirkt. Die Unternehmer boten zehn Prozent ihrer Firmenanteile an und verlangten dafür 75.000 Euro von den Investoren.

Die "Löwen" Judith Williams und Nils Glagau zeigten sich begeistert und boten jeweils die geforderten 75.000 Euro – allerdings für 20 Prozent der Anteile. "Löwen" und Gründer einigten sich schließlich auf ein Investment von 100.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Doch nach Abschluss des Deals zog sich Williams wieder zurück. Laut Bild soll die aktuell eingeschränkte Liefersituation von "Luxplum" der Grund sein. Glagau blieb dem Gründer-Duo jedoch treu und bezahlte 50.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Die 11. Staffel "Die Höhle der Löwen" wird seit vergangener Woche auf Vox und RTL+ ausgestrahlt. Die Gründer-Show läuft noch bis zum 30. Mai immer montags um 20.15 Uhr.