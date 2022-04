"Bauer sucht Frau": Traumpaar bestätigt Trennung

Magdeburg/DUR/it - In der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" sind sie sich das erste Mal begegnet. Bauer Peter aus Neuburg an der Donau und Kerstin aus Obing galten als das Traumpaar der Staffel. Doch nun der Schock: Das Paar hat ihre Trennung via Instagram offiziell bestätigt.

Bereits während der Hofwoche haben sie schon über ihre Pläne für die Zukunft gesprochen. Und auch beim großen Wiedersehen im Herbst 2021 sind Peter und Kerstin zusammen angereist und präsentierten sich als glückliches Paar. Damals sagten beide noch: "Wir reden auch schon viel über die Zukunft: Zusammenziehen, Kinder, Heiraten, aber wir sind jetzt drei Monate zusammen. Wir lassen alles auf uns zukommen!"

Doch das ist nun wohl Geschichte. In einem Post auf Instagram hat Kerstin die Trennung öffentlich gemacht. Jedoch wollte sie damit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, wie sie schreibt. Doch viele der Fans haben bereits über eine mögliche Trennung spekuliert, weshalb sie nun über das Aus ihrer Beziehung spricht.

"Bitte lasst uns unsere Privatsphäre und fragt nicht weiter nach", bittet sie ihre Follower in dem Post. Auch ihr Ex Peter hat auf Instagram einen ähnlich lautenden Post abgesetzt. Ihre Fans, die eine Trennung vermutet haben, sind dennoch traurig über die nun offizielle Nachricht.

Wer sich die Liebesgeschichte von Peter und Kerstin nochmal anschauen möchte, kann dies auf RTL+ tun.