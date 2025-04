Berlin - Die Schauspielerin Katharina Thalbach (71) hat die ehemalige Theaterintendantin Helene Weigel als streng in Erinnerung. „Sie hat mich einfach gefördert und es war nicht unbedingt immer freundlich. Sie war irrsinnig streng mit mir und ich habe oft geweint, aber sie hat mir nicht schlecht getan“, sagte Thalbach bei einem Pressegespräch im Berliner Ensemble (BE), im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin-Mitte.

Anlässlich des 125. Geburtstags im Mai will das BE Weigel (1900-1971), Schauspielerin und Ehefrau von Bertolt Brecht (1898-1956), besonders ehren. Weigel („Mutter Courage“) gilt als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Mit Brecht gründete sie 1949 das Berliner Ensemble. Weigel blieb von 1954 bis zu ihrem Tod die Intendantin des Hauses.

Anfang des Jahres wurde der Innenhof des BE in „Helene-Weigel-Hof“ umbenannt.