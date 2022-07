Renft, City, Silly, Karat - Neustart der Unverwüstlichen

Zwei Jahre Pandemie und Monate des Auftrittsverbotes haben auch die Altstars des Ostrock schwer getroffen. Nun aber sind City, Renft, Silly, Karat, Electra und Co. wieder unterwegs.

Thomas Schoppe ist der letzte Überlebende der ursprünglichen Renft-Combo, die in der DDR verboten wurde.

Zeulenrode/Landsberg - Nein, die guten alten Zeiten, sie waren auch nicht immer einfach für Jürgen Rausch. Als damals alles anfängt im Goldenen Löwen in Landsberg, mit den Bands und den Konzerten, laviert der damals gerade 24-Jährige durch ein realsozialistisches Minenfeld an Vorschriften und behördlichen Nachstellungen. Vor jedem Auftritt marschiert Rausch zum Polizeirevier, um einen „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für die Durchführung einer öffentlichen Tanzveranstaltung“ zu stellen. In vierfacher Ausfertigung und ohne Genehmigungsgarantie. „Wenn nach dem Konzert zuvor ein paar Übermütige die Mohrrüben der Anwohner aus dem Garten gefrühstückt hatten, war das kitzlig“, sagt er.