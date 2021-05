Ratlos im November: Wie Kultureinrichtungen im Land mit dem erneuten Lockdown umgehen

Halle (Saale) - Die Vorhänge in den Theatern haben sich wieder gesenkt, die Türen der Museen wurden abermals verriegelt, Veranstaltungen aller Art müssen verlegt oder ersatzlos gestrichen werden. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen-Anhalt hat einen zunächst auf vier Wochen bemessenen Lockdown zu ...

Die Vorhänge in den Theatern haben sich wieder gesenkt, die Türen der Museen wurden abermals verriegelt, Veranstaltungen aller Art müssen verlegt oder ersatzlos gestrichen werden. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen-Anhalt hat einen zunächst auf vier Wochen bemessenen Lockdown zu verkraften.

Damit haben diese Einrichtungen nach dem Frühjahr, als das öffentliche Leben für zehn Wochen weitgehend zum Erliegen kam, zwar bereits einige Erfahrungen. Dennoch verunsichert das erneute Herunterfahren des kulturellen Lebens deren Anbieter erheblich.

„Für uns ändert sich vordergründig nicht viel, weil die Arbeit hinter den geschlossenen Türen weitergeht“, sagt Thomas Bauer-Friedrich, der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. „Wir werden unser digitales Angebot weiter ausbauen und die ersten Ausstellungen für das kommende Jahr vorbereiten.“

Corona-Beschränkungen belasten Kulturschaffende im Land

Der Museumschef hofft dennoch, dass sein Haus Anfang Dezember wieder öffnen kann. „Denn spätestens ab dem ersten Weihnachtsfeiertag ziehen die Besucherzahlen erfahrungsgemäß noch einmal kräftig an. Wir erwarten dann einen hohen Zuspruch für die Karl-Lagerfeld-Ausstellung, die noch bis zum 6. Januar zu sehen ist.“

Doch das sei ein Jammern auf hohem Niveau, so Bauer-Friedrich. „Denn im Gegensatz zu uns geht es bei vielen freischaffenden Künstlern und freien Theatern inzwischen um die nackte Existenz.“

Schrecklich und zermürbend

„Nicht spielen zu können, ist schrecklich und zermürbend“, sagt Johannes Weigand, der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau. Drei Premieren hätten im November über die Bühne gehen sollen. Die werden nun auf Dezember vertagt. „Wir proben also mit großer Umsicht weiter“, so Weigand.

„Auch unsere Programme für Schulen wie der ,Theaterlieferdienst‘, in dem Schauspieler für junge Menschen literarische Texte in Szene setzen, sind derzeit gefragt.“

Lockdown trotz Hygienekonzept

Der neue Lockdown sei dennoch bedauerlich, weil das Hygiene- und Abstandskonzept des Anhaltischen Theaters stimmig ist, so Johannes Weigand. „Auch hatten unsere Besucher in den vergangenen Monaten eine gewisse Gelassenheit entwickelt, die man braucht, um auch in einer Krise wie dieser Theater unbeschwert genießen zu können.“

„Wir kämpfen uns ab, um Lösungen für die nächsten Wochen zu finden“, sagt Matthias Brenner, der Intendant des Neuen Theaters Halle. Die Proben für Stücke, deren Premiere im Dezember ansteht, werden fortgesetzt. „Da auch der Schulbetrieb weiterläuft, lassen wir gerade prüfen, ob es rechtlich möglich ist, für Schulklassen oder in Schulen zu spielen.“

Ansonsten beobachten der Intendant und sein Team, „wie sich die Branche aufstellt“. Denn angesichts der neuen Einschränkungen werden die Unmutsbekundungen sowohl bei festangestellten als auch bei freien Akteuren derzeit lauter.

Theater hoffen auf Weihnachtsgeschäft

„Die Wochen kurz vor und im Advent sind die wichtigste Zeit des Jahres für Theater, vor allem wegen der besucherstarken Weihnachtsstücke. Auch bei uns ist es gut gebucht. Wenn in dieser Zeit aber nicht gespielt werden kann, bedeutet das Maximalschaden“, erklärt Ulrich Fischer, der Intendant des Theaters Eisleben.

Er finde es merkwürdig, dass die Bühnen trotz ausgefeilter Hygiene-Konzepte für Wochen schließen müssten, während der Einzelhandel und Dienstleister weiter arbeiten dürften. Auch andere Aspekte der Theaterarbeit hätte die Politik bei der Lockdown-Verordnung nicht bedacht:

„Wir müssen, in der Hoffnung, im Dezember wieder spielen zu können, Premieren vorrätig halten. Aber das kann man nur leisten, wenn niemandem auf und hinter der Bühne Kurzarbeit verordnet wird“, so Ulrich Fischer.

Proben auf Verdacht

„Immerhin können wir im November noch proben. Dennoch ist es unter Vorbehalt, weil uns niemand verbindlich sagen kann, ob es tatsächlich im Dezember weitergeht“, teilt auch Stefan Neugebauer, der Intendant des Theaters Naumburg, mit und ergänzt:

„Also proben wir auf Verdacht. Wir leben und arbeiten in einer Art Als-Ob-Modus. Wir tun so, als ob das öffentliche Leben am 1. Dezember wieder ,freigeschaltet‘ wird“, so der Chef des kleinsten Stadttheaters Deutschland. Wenn es die Pandemie zulässt, soll gleich am 1. Dezember die nächste Premiere zu erleben sein.

Fehlende Einnahmen durch Besucher

Apropos Naumburg: Das jüngste Unesco-Weltkulturerbe in Sachsen-Anhalt, der Naumburger Dom, ist für Besucher im November ebenso geschlossen wie auch der zu den Vereinigten Domstiftern gehörige Merseburger Dom.

„Das ist für uns als Stiftung, die maßgeblich von den Besuchereinnahmen lebt, erneut unglaublich schwer. Wir konnten in den vergangenen Monaten wieder zehntausende Besucher in unseren Kathedralen in Naumburg und Merseburg begrüßen und die Hoffnung war groß, dass das auch weiter möglich ist“, sagt der Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde.

Der neuerliche Lockdown sei umso schmerzhafter, weil die finanziellen Folgen des ersten vom Frühjahr für die Stiftung noch nicht überwunden sind. „Trotz der guten Besucherzahlen im Sommer, konnten wir die Verluste durch die Schließung im Frühjahr bei weitem nicht ausgleichen und sind mehr denn je auf die versprochenen Hilfen angewiesen. Wir hoffen nun auf die Wirksamkeit der Maßnahmen und darauf, dass wir im Dezember wieder öffnen können“, so Kunde. (mz)