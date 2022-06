Rammstein: Grandiose Rückkehr mit einem Friedenslied

Drei Jahre nach ihrem letzten Album stellt die Berliner Band mit „Zeit“ ein erstes gewaltiges Stück aus einem Album vor, das Ende April erscheinen wird. Das erste Video sehen mehr als zwei Millionen Menschen in einer Nacht.

Halle - Sie waren nie weg, die sechs Brachialrocker aus Berlin, die ihre ersten großen Erfolge vor 30 Jahren in der halleschen Schorre gefeiert hatten. Spätestens mit ihrem namenlosen siebten Album von 2019 avancierten Rammstein zur erfolgreichsten deutschen Rockband aller Zeiten - in 14 Ländern stand „Rammstein“ an der Spitze der Charts, eine geplante Tour war binnen weniger Minuten ausverkauft.