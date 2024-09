New York - Erstmals mit dem Werk einer Komponistin ist die New Yorker Metropolitan Oper in die neue Saison gestartet. Die Zuschauer im voll besetzten Opernhaus feierten die Premiere der Oper „Grounded“ der 1961 geborenen US-Komponistin Jeanine Tesori mit viel Jubel und Applaus. Das Werk handelt von einer Kampfpilotin, die ein Kind bekommt und später Kriegsdrohnen steuert.

Die Spielzeiteröffnung der liebevoll „Met“ abgekürzten Metropolitan Oper, die zu den besten der Welt gezählt wird, gilt jedes Jahr als gesellschaftliches Großereignis in der Millionenmetropole. Ebenfalls Premiere feierte dabei in diesem Jahr der in Stuttgart geborene Chorleiter Tilman Michael, der im Sommer von der Oper Frankfurt an die Met gewechselt war.