Halle (Saale) - Die neue Mona Lisa ist 20 Buchstaben lang, sie stehen hintereinander und bilden einen knappen Satz ohne Satzzeichen. „Ich richte gerade mein Twitter ein“, hatte Jack Dorsey, der Gründer des Kurznachrichtenportals, am 21. März 2006 getweetet, gerichtet an noch niemanden, denn Twitter entstand ja gerade erst. 15 Jahre später aber ist die kurze Nachricht Internetgeschichte - und seit kurzem ein Kunstwerk.

Am 22. März diesen Jahres verkaufte Dorsey seinen ersten Twitter-Eintrag im Netz. Für sagenhafte 2,9 Millionen Dollar, denn Justin Sun, Erfinder der Krypto-Währung Tron, und Sina Estavi, Chef der malayischen Blockchain-Firma Bridge Oracle, hatten sich im Wettrennen um den Tweet gegenseitig immer wieder überboten.

Digitale Kunstwerke: Nicht austauschbare Datensätze

Einfacher wäre es gewesen, den Tweet mit einem Tastendruck zu kopieren. Doch das stimmt nur auf den ersten Blick. Denn was Estavi erworben hat, ist ein sogenannter NFT, auf Englisch ein Non-Fungible Token. Zu Deutsch ein nicht austauschbarer Datensatz. Das bedeutet, der Käufer bekommt für sein Geld nicht eine Kopie, sondern das einzige, unfälschbare und nicht kopierbare Original.

Möglich macht das die sogenannte Blockchain-Technologie, deren bekanntester Vertreter die virtuelle Währung Bitcoin ist. Deren Echtheit wird dadurch gewährleistet, dass die Informationen, aus denen jedes kleinste Bruchteil des elektronischen Geldes besteht, in die fortlaufenden Glieder einer Chain - zu deutsch Kette - aus Zahlenblocks eingeschrieben sind.

Wird eine Extra-Information wie die zu Dorseys Tweet zusätzlich eingeprägt, lässt sich das im Nachhinein nicht mehr ändern: Aus einem beliebigen elektronischen Datensatz wird ein unwiederholbares Unikat. Egal, wie viele Kopien existieren - nur ein Exemplar ist echt und unfälschbares Stück der Geschichte des Internets.

Boomender Markt mit Blockchain-Technologie

Was sich wie ein verrücktes Spiel für gelangweilte Millionäre anhört, hat sich in den letzten Monaten zu einem boomenden Markt vor allem für Kunstwerke entwickelt. Dabei galt das Internet bis vor kurzem noch als Platz, an dem es vor illegalen Kopien, gestohlenen Filmen und ohne Erlaubnis verbreiteter Musik nur so wimmelt, weil es für Künstler keine Möglichkeit gab, ihre Originale vor dem Kopieren zu schützen.

Mit der Blockchain-Technologie und den darauf beruhenden NFT ist das nun möglich. Bilder, Videos, Musik, Sammelkarten, Tweets oder was auch immer sich elektronisch speichern lässt, kann über einen NFT in ein einzigartiges und nicht kopierbares Unikat verwandelt werden. Und das lässt sich handeln und sammeln.

Was wie eine Schnapsidee klingt, ist dank florierender Online-Marktplätze wie Opensea, Rarible oder NFTshowroom.com zu einem Millionenmarkt geworden. Vor wenigen Wochen verkaufte der Krypto-Künstler Bepple über das traditionsreiche Auktionshaus Christie’s ein Werk namens „Everydays: The first 5.000 days“ für fast 70 Millionen Dollar.

Digitale Kunst: Gemälde aus Bits und Bytes

Der deutsche Musiker Fynn Kliemann versteigert 100 „JingleBe“ genannte Musikstücke als „Lieder, nur für dich“, und die US-Hitband Kings of Leon legte gleich ihr ganzes neues Album „When you see yourself“ als NFT-Edition auf. Auch die deutsche Popgruppe Scooter wagt aktuell eine Reise mit dem NFT-Zug: Zum neuen Album „God Save the Rave“ gibt es bei Openseas Bilder von Sänger H.P. Baxter in goldener Uniform zu ersteigern - das Höchstgebot liegt derzeit bei 110 Euro.

Die neuen van Goghs, Rembrandts und Kippenbergers bestehen aus Bits und Bytes, sind aber durch ihre in die Ethereum-Blockchain eingeschriebene Einmaligkeit genauso unkopierbar wie echte alte Meister in Öl. Wer ein Original will, muss zahlen, und wohin das führen kann, lässt sich am Kunstprojekt Cryptopunks betrachten. 2017 als erstes NFT-Projekt von den kanadischen Software-Programmierern Matt Hall and John Watkinson gestartet, besteht das Gesamtkunstwerk heute aus 10.000 ungeschlacht gepixelten Porträtbildern, die sich weder an eine Wand hängen noch in einem Safe lagern lassen.

Stattdessen werden die Bildchen gehandelt: 2017, das lässt sich heute noch aus den Blockchain-Daten herauslesen, ging ein Punk für 16 Dollar über den virtuellen Tresen. Heute zahlen Sammler und Spekulanten Hunderttausende, um sich den Besitztitel für eines der Bilder übertragen zu lassen. Allein im vergangenen Monat wurden mit dem Handel der Kunst aus Nichts sagenhafte 85 Millionen Dollar umgesetzt. (mz)

Infos unter yellowheart.io oder rarible.com/jinglebe