Nachruf auf Schriftsteller Matthias Biskupek

Halle (Saale) - Den hat man gekannt, nicht nur im VEB Literatur der verschwundenen DDR. Vor allem seine satirischen Texte in der Zeitschrift „Eulenspiegel“, aber auch seine Publikationen in der „Weltbühne“ und in deren Nachfolgeblatt „Ossietzky“ haben eine breite Leserschaft gefunden.

Schriftsteller Matthias Biskupek mit 70 Jahren gestorben

Dazu schrieb Matthias Biskupek Features für das Radio und veröffentlichte Dutzende Bücher. Man fragte sich manchmal, wann dieser Mann eigentlich schläft, zumal er obendrein über Jahre hinweg Ehrenämter im Verband Deutscher Schriftsteller und in der Autorenvereinigung PEN inne hatte. Nun ist er tot. Er starb bereits am 11. April, wie erst später bekannt wurde. Matthias Biskupek wurde 70 Jahre alt.

Er wird allen, die ihn kannten, als umtriebig, freundlich, verlässlich, kollegial und humorvoll in Erinnerung bleiben, zudem als jemand, der eine scharfe Zunge hatte. Und ein sehr schönes, hintergründiges Lächeln, das man gern gesehen hat. Ich weiß Bescheid, aber ich weiß es auch nicht besser als du, hieß das. So kam es einem jedenfalls vor. Und man konnte sich ganz gut fühlen dabei.

Nichts von Nostalgie

Von Haus aus Sachse, übersiedelte der in Chemnitz geborene und in Erich Loests Heimatstadt Mittweida aufgewachsene Biskupek in den 70er Jahren nach Rudolstadt. Dort fand er seine Wahlheimat, dort ist er auch gestorben. Beiden Ländern, Sachsen und Thüringen ebenso, haftet der Ruf einer gewissen, selbstgenügsamen Beschaulichkeit an, die auch reaktionäre Züge annehmen kann.

Nicht so bei Biskupek. So sehr er als streitbarer Publizist wie als Buchautor am Osten hing, aus dem er kam - im Verdacht, eine Betriebsnudel mit Nostalgie-Hütchen zu sein, stand er weniger. Vielmehr hat er sich als ostdeutsche Stimme im gemeinsamen Unternehmen Bundesrepublik verstanden, nicht als Agitator.

Sichtbarkeit und Teilhabe für den Osten

Es mag freilich sein, dass er im Bemühen, „seinen“ Osten nicht unterbuttern zu lassen, bisweilen etwas wohlwollender als nötig gewesen ist. In dem Erinnerungsband für die Ostberliner Kolumnistin und Filmkritikerin Renate Holland-Moritz, der vor einem Jahr erschienen ist und den Biskupek gemeinsam mit dem früheren Singeklub-Mann Reinhold Andert herausgebenen hat, gab es solch ein versöhnendes Hintergrundrauschen.

Aber Biskupeks Anspruch zielte eben doch wesentlich auf Sichtbarkeit und Teilhabe der Neufünfland-Bewohner. Dass es in diesen Disziplinen politische und binnengesellschaftliche Defizite gab und gibt, ist unübersehbar. Biskupek hat ein Thema daraus gemacht.

Hymne an die Heimat

Seine Kollegin, die gleichfalls aus Sachsen stammende Berliner Lyrikerin und Erzählerin Kerstin Hensel, hat das in einem posthumen Gruß, den sie über Facebook verbreitete, deutlich gemacht: „Machs gut, Matthias. See you later, wenn auch nicht mehr in Thüringen oder Sachsen“, schreibt Hensel, angehängt ein Gedicht von Biskupek, „Die Hymne“:

„Einigkeit und so ein Tag / Und Recht auf wunderschön wie heute?/ Im schönsten Rasengrunde / Hautse, Hautse, immer auf die Schnauze / Ist des Siegers Vaterland / Doch die Einheit, die Einheit / Wir nie untergehn / Auferstanden aus uns selber...“

Der Text war zur Auswahl für den Literaturkalender Südthüringen eingereicht - „nicht berücksichtigt im September 2014 aus Gründen“, hat Biskupek auf seiner Internetseite in sarkastischer Kürze notiert. Südthüringen wird mit dieser Absage leben können, wie der Autor Biskupek es musste. Aber wahrscheinlich werden ihm die Zuständigen stets ein ehrendes Angedenken bewahren.

Im Jahr 2016, in dem er auch den Walter-Bauer-Preis der Städte Merseburg und Leuna verliehen bekam, erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle Matthias Biskupeks Buch „Der Rentnerlehrling. Meine 66 Lebensgeschichten“. Wie im Kaleidoskop schimmere darin „die ostdeutsche Republik in privat grundierten Reflexionen auf, ganz ohne Strahlenkranz und deshalb wahrhaftig“ hat der Verfasser dieser Zeilen damals in der MZ-Beilage zur Leipziger Buchmesse geurteilt.

Weniger Stimmen als Köpfe

Tatsächlich kommen Biskupeks Erinnerungen und zeitpolitische Quersprünge einem Abbild dessen, was die DDR gewesen sein könnte, näher, als dies manchem ruhmredig gefeierten Großroman gelingt, der alles für alle Zeit erklärt haben soll. Damit es endlich Ruhe gibt um diesen Osten, der, wie es scheint, noch weniger Stimmen als Köpfe hat.

Biskupek hatte Stimme. Und er machte Gebrauch von ihr. Nicht eifernd, was im lieblichen Klanggemisch seiner Herkunfts- und Heimatlandschaften auch seltsam geklungen haben würde. Aber deutlich. Ein Scharfmacher wollte Matthias Biskupek nie sein, aber er bog auch nicht ängstlich um die Ecke, wenn Gegenwind aufzukommen schien. Eine Haltung, die Respekt verdient. (mz/Andreas Montag)