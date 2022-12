Weihnachtliche Pop-Songs: Diese Klassiker sind alle Jahre wieder in den Charts vertreten

Alle Jahre wieder: Die Vorweihnachtszeit wäre ohne die passende Musik doch nur halb so schön. So ist es nicht verwunderlich, dass auch dieses Jahr die offiziellen deutschen Charts von Weihnachtsklassikern geprägt sind.

Magdeburg/ Halle (Saale)/DUR - Beim Blick auf die Hitliste der offiziellen deutschen Charts fällt auf, dass passend zur Jahreszeit, wieder auffällig viele weihnachtliche Popsongs vertreten sind. Doch die Mehrzahl der Musikstücke hat dabei schon ein paar Jahre auf dem Buckel.

Die "Top Ten" beinhaltet stolze neun Songs, die eine weihnachtliche Thematik bedienen. Nur ein Song fällt aus der Reihe: "Zukunft Pink" von Peter Fox. Der Song feierte erst neulich sein Release. Die restlichen neun Hits sind klassische und allseits bekannte Weihnachtssongs.

Sechs der zehn "Top Ten"-Songs haben Weihnachten zum Thema. Foto: Screenshot Offizielle deutsche Charts

Mariah Carey seit 2019 wiederkehrend an Chartspitze

Die aufgelisteten Christmas-Popsongs waren allesamt schon viele Jahre in den Hitparaden vertreten. Der Chartthron wird von Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" besetzt. Der Song aus dem Jahr 1994 war zum Erscheinungszeitpunkt noch nicht sonderlich erfolgreich, was sich in den vergangenen Jahren aber änderte. Im vierten Jahr in Folge chartete der Klassiker jeweils im Dezember wieder auf Position eins.

Gefolgt von Careys Megahit hält "Last Christmas" von Wham! Chartposition Nummer zwei inne. Der Song aus dem Jahr 1984 war bereits 151 Wochen in den deutschen Charts vertreten und ist damit der erfolgreichste Dauerbrenner der Hitparade.

"Last Christmas" über 150 Wochen in Charts vertreten

Trotz seines Erfolgs, erklomm "Last Christmas" dennoch nie Chartspitze. Ursprünglich sollte der Song, der von George Michael getextet wurde, Ostern thematisieren. Angesichts des Erfolgs des Songs war es wohl eine gute Entscheidung "Last Easter" zu "Last Christmas" umzutexten.

Die weiteren Weihnachts-Hits der aktuellen "Top Ten" sind die 80er-Jahre-Klassiker "Driving Home For Christmas" von Chris Rea (Platz fünf) und "Merry Christmas Everyone" von Shakin Stevens auf Position drei.

Den Abschluss bilden "Feliz Navidad" von José Feliciano aus dem Jahr 1970 auf Platz zehn und "Wonderful Dream" von Melanie Thornton aus dem Jahr 2001 auf Platz neun , der nach "Last Christmas" wohl der zweiterfolgreichste Weihnachts-Evergreen ist.