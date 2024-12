Kurz nach dem Fest dominieren Weihnachtssongs die Hitliste der Musik-Charts. Satte 90 Titel zum Thema platzieren sich in der Top 100. An der Spitze der Singles rangiert ein Evergreen des Genres.

Baden-Baden - Das Fest der Liebe ist vorbei, aber auf den Top-Plätzen der Offiziellen Deutschen Charts geht es noch immer sehr weihnachtlich zu. So belegt Mariah Carey mit ihrem 30 Jahre alten Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ Platz eins der Single-Charts, wie GfK Entertainment mitteilt.

„Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 ist demnach nicht mehr allein, denn mit ebenfalls 21 Wochen an der Spitze der Single-Charts stellt Carey mit ihrem Weihnachtsklassiker den Rekord als längster Nummer-eins-Hit in Deutschland ein. Insgesamt zählt das Lied 106 Charts-Wochen, „Komet“ kommt bislang auf rund 100 Charts-Wochen.

Dahinter rangiert Wham! mit „Last Christmas“, Platz drei belegt Brenda Lee mit „Rockin' Around The Christmas Tree“, dahinter folgt Shakin' Stevens mit „Merry Christmas Everyone“ (letzte Woche Platz drei) und José Feliciano belegt mit seinem festlichen Klassiker „Feliz Navidad“ weiterhin die Fünf.

In den Album-Charts bleibt die Anzahl an Weihnachtsalben mit 36 auf gleichem Niveau wie 2023, wie GfK Entertainment informiert. Michael Bublé rangiert mit „Christmas“ auf Platz eins, gefolgt von Mariah Carey mit ihrem Album „Merry Christmas“ auf der Zwei. Linkin Park rutscht von Platz zwei auf Platz drei. Dahinter klettert Dean Martin mit „A Winter Romance“ von Platz 22 in der vorigen Woche auf die Vier. Sia schafft es mit dem Album „Everyday Is Christmas“ in dieser Woche von Platz 20 auf die Fünf.