Was beim „Mini Händelfestspiel“ in Halle geplant ist

Halle (Saale)/MZ - Mit einem „Mini Händelfestspiel“ will Halle am 4. September an einen der berühmtesten Söhne der Stadt erinnern. Statt der üblichen Messiah-Aufführung zu Händels Geburtstag oder zu den Händelfestspielen ist in diesem Jahr ein Open-Air-Konzert auf dem Salzgrafenplatz vor der Händelhalle geplant, teilt der Happy Birthday Händel Förderverein mit.

Ab 17 Uhr werde eine auf eine Stunde gekürzte Messiah-Version aufgeführt. Die Leitung hat Fabian Enders, Leiter des Sächsischen Kammerchores. Die Solisten sind Sara Mengs und Franziska Rabl und das Orchester ist musica juventa. Ferner besteht der Chor aus ca. 150 Sängerinnen und Sänger aus Halle, Deutschland und dem Ausland.