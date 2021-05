Warum Udo Lindenberg mit 75 Jahren größer ist denn je

Halle (Saale) - Den allerersten Klassiker, den Udo Lindenberg sich aus der Panikfingern saugte und auf Deutsch sang, wollte kein Mensch hören. Klägliche 7.000 Mal verkaufte sich „Daumen im Wind“, eine Sammlung lindenbergscher Lieder ohne Rockmusik. Der Mittzwanziger sang hier mit Knabenstimme zu Harmonikagewimmer vom Ende seiner Beziehung zu Betty, von seiner vermeintlichen Geburt „Hoch im Norden“ (Liedtitel) und seinem Leben als „Libelle in glühenden Wolken“.

Der größte der deutschen Rockmusiker konnte erst aus der Asche des verpatzten Starts auferstehen. Zwei Jahre nach seinem englischsprachigen Debüt „Lindenberg“ und eines nach dem Flop mit dem Daumen im Wind war Udo Lindenberg wieder da. Und nun war „alles klar auf der Andrea Doria“: Udo, langes Haar, enge Hosen und am Bund eine Panik-Gürtelschnalle, hatte seine Stimme gefunden, seine Betriebstemperatur und seinen Stil.

Udo Lindenberg: Der Künstler als Kunstwerk

Ein halbes Jahrhundert später ist Lindenberg ein Gesamtkunstwerk von nationaler Bedeutung. „Gegen die Strömung und gegen den Wind“, wie er einmal gedichtet hat, gelang dem Sohn des gelernten Installateurs Gustav Lindenberg und der Hausfrau Hermine seine einzigartige Karriere. Aus dem Jazzmusiker, der für Klaus Doldinger trommelte und Jobs wie das Einspielen der bis heute benutzten „Tatort“-Titelmelodie erledigte, wurde der wichtigste und erfolgreichste deutschsprachige Rockmusiker.

Udo Gerhard, wie Lindenberg mit all seinen Vornamen heißt, hat es immer gewusst. „Ich bin Udo, das nächste große Ding“, kündigt sich der singende Trommler selbst schon an, als er selbst von Freunden noch für einen Spinner gehalten wird. Als „Votan Wahnwitz“ auf dem „Ball Pompös“ hat ihnen Lindenberg gezeigt, dass er es ernst meint. Zumindest aus Sicht der westdeutschen Geschichtsschreibung erfand er den Deutschrock, er zapfte als erster aus der Gosse Poesie und erklärte Eckensteher, Huren und Außenseiter zu den wahren Helden der Gegenwart.

Die DDR-Staatssicherheit hatte den Mann, der zwischen Rügen und Erzgebirge früh ein großes Gefolge fand, schon in den Anfangstagen im Visier. Lindenberg sei ein Künstler, der Gutes wolle und das sogar mit „künstlerischer Meisterschaft“ verfolge, bescheinigt ihm das MfS 1976. Viele seiner Lieder über Drogen oder die faschistische Gefahr in der BRD „sind für unsere Bestrebungen ausnutzbar“. Alle anderen aber sollten „für die Popularisierung in der DDR gesperrt werden“.

Udo Lindenberg interessierte sich immer für den Osten

Die Liebesbeziehung Lindenbergs zu den Leuten im Osten, die er privat besuchte, so lange die DDR ihn einreisen ließ, hat das nicht beenden können. Mit dem „Mädchen aus Ostberlin“ und der „Rock’n’Roll-Arena in Jena“ etablierte der Panikpräsident mit dem Spezial-Gebiet „Ost-Dings“ deutsch-deutsche Traumvorstellungen in Zeiten, als die Teilung anderen Linken vollkommen natürlich schien. 1983 endlich gelingt ihm der Sprung auf die Bühne im Palast der Republik. Nach einer Ansage gegen Atomwaffen in West und Ost aber fällt die eigentlich schon geplante DDR-Tournee dann doch noch aus.

Ein Querkopf in Spandexhosen, als Sänger limitiert und als Musiker weder Bach noch Beethoven, schien der „Neugier-Detektiv“ (Udo über Udo) nach der deutschen Vereinigung sein Werk getan zu haben. Jetzt hatten sie ihm endlich auch im Osten zujubeln dürfen. Was soll da noch kommen? Lindenberg bestieg eine „Zeitmaschine“, flog in den „Kosmos“ und versicherte „Ewig rauscht die Linde“ (Albumtitel).

Allein das Publikum wollte ihm nicht mehr folgen auf seinen schnodderigen Pfaden in die „Phantasterei“ einer „Panikrepublik“, in der der Panikpräsident als „Exzessor“ Chansons singt. Lindenberg malte nun viel, oft in Likör. Von tief unten im Karriereloch sah „Lindi“, wie er sich selbst gern nennt, ringsumher nur noch „völlige Verblödung“ grassieren, „Quotenjägerei und Casting-Quatsch“. Also nichts, was einen Rock’n’Roller erschüttert.

75 Jahre Udo Lindenberg: Jetzt mit „Udopium“

Aber plötzlich war er dann wieder da. 62 Jahre alt und „Stark wie zwei“ (Albumtitel) feierte Udo Lindenberg, umgestiegen auf Kräuterzigarrette und Eierlikör, ein Comeback, das ihn höher trug als er je zuvor. Zum ersten Mal steht er auf Platz 1 in den Charts, anschließend schafft er das gleich noch mal. Lindi spielt jetzt in Stadien, es gibt ein Musical über sein Leben und einen Kinofilm über seine frühen Tage.

Zu seinem 75. Geburtstag an diesem Montag hat der Jubilar sich selbst und seinen Fans nun ein neues Album geschenkt: „Udopium“ versammelt 38 Songs aus all den wilden Udo-Jahren, darunter auch jenen „Daumen im Wind“. Ein Lied, das heute alle lieben. (mz)