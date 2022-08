Im Stream und TV: So sehen Sie das Wacken Open Air 2022 auch ohne Tickets live

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird das kleine Örtchen Wacken an diesem Wochenende wieder zum Mekka für Metal-Fans aus aller Welt. Was auf dem Wacken Open Air 2022 geboten wird und wie Sie das Festival live verfolgen können, lesen Sie hier.

Das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air in Schleswig-Holstein ist zurück.

Wacken/DUR/dpa – Nach den coronabedingten Festival-Absagen in den vergangenen beiden Jahren trifft sich die Heavy-Metal-Szene wieder im Dorf Wacken: Das Wacken Open Air (W:O:A) beginnt. Die Veranstalter gingen davon aus, dass bis Dienstagabend bereits gut die Hälfte der 75.000 Besucher angereist waren.

Wacken 2022: Wann und wo findet das Metal-Festival statt?

Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr vom 4. bis 6. August 2022 in Wacken statt. Das 2.000-Seelen-Dorf in Schleswig-Holstein erwartet bis zu 75.000 Besucher aus aller Welt. Schon ab Mittwoch wird den Gästen im Rahmen des „Wacken Wednesday“ ein abwechslungsreiches Programm geboten. Das Festival ist bereits seit Monaten ausverkauft.

Programm und Line-up: Welche Bands spielen 2022 beim Wacken Open Air?

Beim Wacken Open Air werden in diesem Jahr insgesamt 200 Bands erwartet. Mit dabei sind Szene-Größen wie Judas Priest und Slipknot, zudem sind Auftritte von Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime und Venom geplant. Eine komplette Übersicht über alle Künstler gibt es auf der Homepage des Wacken-Festivals, dort ist zudem die Running Order als Zeitplan hinterlegt.

Wacken Open Air 2022 ohne Tickets kostenlos im Live-Stream sehen

Zahlreiche Auftritte beim Wacken Open Air 2022 werden auch in diesem Jahr im kostenlosen Live-Stream von MagentaMusik gezeigt. Zum ersten Mal haben Zuschauer die Möglichkeit, zwischen den beiden Hauptbühnen hin und her zu wechseln. Bereits ab Mittwoch werden die ersten Konzerte live aus Wacken gezeigt, der Anbieter überträgt rund 70 Auftritte des Festivals.

Zudem werden die Shows auch bei Magenta TV zu sehen sein. Eine Übersicht über das komplette Programm gibt es auf der Homepage von MagentaMusik.

Highlights und Best-Of-Zusammenfassungen vom Wacken Open Air 2022 im Free-TV

Auch im Free-TV können Sie sich einen Hauch von Wacken nach Hause holen. Der Sender Nitro zeigt am Samstag ab 20.15 Uhr die Höhepunkte des Festivals und überträgt ab 22.10 Uhr den Auftritt von New Model Army.