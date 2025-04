Eine Punkband schafft es auf den „Walk of Fame“: Die US-Rocker von Green Day sollen mit einem Hollywood-Stern verewigt werden.

Die Punkrocker von Green Day werden in Hollywood geehrt. (Archivbild)

Los Angeles - Die weltweit erfolgreiche Punkband Green Day wird in Hollywood mit einer Sternenplakette gefeiert. Am 1. Mai sollen die Rocker Billie Joe Armstrong (53), Tré Cool (52) und Mike Dirnt (52) die 2.810. Sternenplakette auf dem berühmten „Walk of Fame“-Bürgersteig enthüllen. Als Gastredner sind Tennis-Star Serena Williams und Schauspieler Ryan Reynolds eingeladen.

„Den ganzen Weg vom Boulevard der zerbrochenen Träume zum Hollywood Boulevard“, schrieb die Band auf der Plattform X - in Anspielung auf ihren Songtitel „Boulevard of Broken Dreams“. Das Trio lud zum Mitfeiern ein - dies werde ein unvergessliches Erlebnis sein.

Green Day war in diesem Monat einer der Headliner beim Coachella Festival in Südkalifornien. Ende Januar gehörte die Band zum Staraufgebot bei einem Benefizkonzert für die Opfer der verheerenden Brände in Los Angeles.

Das Album „Dookie“ bescherte der kalifornischen Band 1994 den internationalen Durchbruch. Mit „American Idiot“ holte sie 2004 den Grammy für das beste Rockalbum. Im vorigen Jahr brachten sie mit „Saviors“ ihr 14. Studioalbum heraus - mit der Hit-Single „The American Dream Is Killing Me“. Sänger und Gitarrist Armstrong, Bassist Dirnt und Schlagzeuger Cool gingen damit auch auf eine Welttournee - die Konzerte waren ausverkauft.