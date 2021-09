Sarah Connor an Corona erkrankt – Konzert in Leipzig fällt aus

Leipzig/DUR/slo - Sängerin Sarah Connor ist an Corona erkrankt. Wie die zuständige Konzertagentur am Donnerstagabend mitteilte, hat sich die 41-Jährige mit dem Virus infiziert. Das für Freitagabend geplante Konzert auf der Leipziger Festwiese fällt daher aus.

Der Auftritt soll wenn möglich im Sommer 2022 nachgeholt werden, zudem spielt Connor im April in Leipzig ein Hallenkonzert in der Arena. Über die Rückgabemodalitäten für die Eintrittskarten will die Agentur in der kommenden Woche informieren.