Leipzig/DUR. Am Mittwoch wollte die Shanty-Rockband Santiano in Kiel mit ihrer "Auf nach Doggerland!"-Tour durchstarten. Doch daraus wurde nichts. Wie die Band am Mittwoch auf Facebook mitteilte, gab es kurz vor Showbeginn eine "dramatische Entwicklung" die zur Absage führte.

Keyboarder Arne Wiegand bekam kurz vor dem Soundcheck einen Magen-Darm-Kollaps und musste sogar ins Krankenhaus. Kurz darauf dann der nächste Schock: Bandkollege Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen musste mit den gleichen Symptomen ebenfalls ins Krankenhaus.

Santiano: Magen-Darm-Infekt legt halbe Band lahm

"Beide waren und sind in einem Zustand, der es uns beim besten Willen unmöglich macht, heute Abend die Premiere zu spielen", schrieb die Band auf Facebook weiter. Deswegen reagierten die Shanty-Rocker kurzerhand und sagten schweren Herzens den Auftakt der "Auf nach Doggerland!"-Tour ab.

Doch auch Leipzig, wo das Konzert in der Quarterback Arena stattfinden sollte, wird durch den Ausfall beeinträchtigt. Santiano ließ kurzfristig verlauten: "Um ausreichend Zeit für eine vollständige Genesung zu haben."

Santiano: Neue Konzerttermine stehen fest

"Wir stehen mindestens, so wie ihr nun auch, in einer großen gähnenden Leere", klagt die Band in ihrem Statement. "Es ist kaum zu ertragen." Doch gleichzeitig gibt es für alle enttäuschten Fans auch eine gute Nachricht: Die Band liefert direkt die Ersatztermine.

Während die Schweriner ihr Nachholkonzert am 2. Oktober bekommen, dürfen die Leipziger Fans sich bereits auf einen neuen Termin in der kommenden Woche freuen. Am 19. April spielt Santiano dann in der selben Location und auch die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Sollten Fans an den neuen Terminen keine Zeit haben, können die Karten an den Vorverkaufsstellen ohne Probleme zurückgegeben werden.