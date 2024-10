Köln - „Bye Bye Hollywood Hills“ - mit dieser Zeile landet die finnische Band Sunrise Avenue ihren wohl größten Hit, der 2011 zum meistgespielten Song im deutschen Radio wird. Ende 2019 dann die Schocknachricht für die Fans: Die Band löst sich auf. Fünf Jahre später bringt Frontmann Samu Haber nun seine erste Soloplatte auf Englisch heraus.

„Es hat sich bei jedem Album etwas anders angefühlt. Ich würde aber lügen, wenn ich behaupten würde, ich sei nicht nervös oder aufgeregt“, sagt Haber im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur über seine Gefühle vor der Veröffentlichung. Fakt ist: „Me Free My Way“ ist ein solides Rock-Pop-Album, das so oder ähnlich auch von Sunrise Avenue stammen könnte.

Kein Wunder, schließlich ist der 48-Jährige schon zu Bandzeiten für Texte und Produktion verantwortlich. Dementsprechend habe sich bei der Entstehung des Albums kaum etwas verändert. „Es war alles etwas einfacher und kleiner. Aber das Songschreiben war so wie immer: Du nimmst eine Gitarre oder setzt dich ans Klavier, jemand hat eine Idee und du probierst darauf herum.“

Der Titelsong „Me Free My Way“ bezeichnet Haber als „so was wie eine Hymne auf mich selbst“. Er erzählt gut gelaunt vom Loslösen von der Band und einer neuen (musikalischen) Reise. „Aber es geht im Song auch um etwas Größeres. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die leider für ihre Freiheit und ihre Art, zu leben, sehr stark kämpfen müssen. Das ist entsetzlich, aber auch inspirierend, wie Menschen trotz großen Widerstands für ihre Werte und ihre Art, zu leben, einstehen.“

Einfache Antworten von Politikern „einfach dumm“

Als ähnlich tiefgründig versteht er „Easy Answers“, in dem es dem Finnen auch um eine bestimmte Sorte von Politikern und Politikerinnen geht - etwa den US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump. „Es ist so dumm. Sie geben dir diese einfachen Antworten und die Menschen denken, all ihre Probleme verschwinden plötzlich, wenn er oder sie an die Macht kommt.“

„Easy Answers“ klingt, als singe Haber bierselig in einem Irish Pub. Auch andere Songs - zum Beispiel „Crazy“ oder „The Elephant“ - sind melodiös und gehen direkt ins Ohr.

Mit seinem zweiten Soloalbum (ein erstes hatte er 2022 komplett auf Finnisch veröffentlicht) macht Haber einfach da weiter, wo er mit Sunrise Avenue aufgehört hat. Der Songwriter, der aktuell wieder als Coach bei der Musikshow „The Voice of Germany“ zu sehen ist, war ohnehin das Gesicht der Band. Die restlichen Mitglieder traten öffentlich kaum in Erscheinung.

Sunrise Avenue soll Geschichte bleiben

Wohl deshalb ist es dem Frontmann recht einfach gefallen, einfach ohne die anderen weiterzumachen. Ein Comeback mit der Band kann er sich derzeit nicht vorstellen. „Ich sehe das nicht, nein. Ich hasse die Jungs nicht, aber warum sollte Sunrise Avenue zurückkommen? Das will aktuell ja niemand.“

Der Finne, der durch den Erfolg in Deutschland und „The Voice“ ein recht passables Deutsch spricht, startet direkt am Tag der Albumveröffentlichung seine Clubtour. Erwartet er dort vor allem Haber-Fans oder Anhänger seiner früheren Band? „Ich habe kürzlich ein kleines Konzert in Saarbrücken gegeben und da standen einige mit Sunrise-Avenue-Shirts im Publikum, was cool ist. Aber du weißt generell nicht genau, wer zu deinen Shows kommt. Ich bin über jeden sehr glücklich.“