Robbie Williams wird im nächsten Jahr auf große Europatour gehen. Auch in Leipzig will der britische Popsänger ein Konzert geben.

Leipzig. - Das Warten der Fans des britischen Sängers Robbie Williams hat ein Ende. Für seine neue Tour kommt ehemalige "Take That"-Star 2025 nach Deutschland.

Sieben Städte in Deutschland wird er auf seiner Europatour "Robbie Williams - Live 2025" besuchen. Auch in Leipzig macht der Sänger und Songwriter Halt.

Vorgruppe ist die britische Indiepop-Band "The Lottery Winners". Mit ihrem letzten Album belegten sie in Großbritannien den ersten Platz in den Charts.

"Robbie Williams - Live 2025": Deutschland-Termine im Überblick

Ein exklusiver Presale beginnt bereits am 14. November, 11 Uhr, beim Ticketanbieter CTS Eventim. Am Freitag, 15. November, startet der allgemeine Vorverkauf um 11 Uhr ebenfalls bei Eventim und auf www.robbiewilliams.com.

Den Auftakt der Deutschlandkonzerte macht der "let me entertain you"-Sänger in Gelsenkirchen auf Schalke in der Veltins-Arena. Am 25. Juni 2025 wird er dort seine besten Hits Live performen. Anschließend wird er am 30. Juni 2025 in Hannover in der Heinz von Heiden Arena auftreten bevor er am 9. Juli 2025 auch in Leipzig in der Red Bull Arena spielt.

In der Hauptstadt tritt der Sänger von "Angel" gleich zweimal auf: Am 21. und 22. Juli 2025 in der Waldbühne Berlin. Am 26. Juli 2025 singt er im Olympiastadion in München bevor er am 10. August 2025 seine Deutschlandkonzerte im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main beendet.

Robbie Williams auf Europatour 2025: Das Kosten die Tickets

Seit Freitag, 15. November 11 Uhr läuft der freie Vorverkauf für die Europatour von Robbie Williams bei Eventim. Die günstigsten Karten für das Konzert am 9. Juli 2025 in Leipzig in der Red Bull Arena kosten 110,22 Euro. Hierbei handelt es sich um Sitzplatzkarten der Kategorie Fünf mit eventueller Sichtbehinderung.

Die Preise der Sitzplatzkarten kosten bis zu 167,72 Euro in Kategorie 1 im Unterrang. Im Stehplatz-Bereich gibt es zwei Kategorien: Normale Stehplätze für den Innenraum kosten pro Ticket 144,72 Euro. Zusätzlich gibt es auch Stehplätze im Golden Circle für 190,72 Euro. Hier haben Fans die Möglichkeit dem Sänger ganz nah zu kommen.

Neben normalen Konzertkarten bietet der britische Sänger seinen Fans auch VIP-Tickets und Fanpakete an. Dort erhalten Fans exklusiven Tourmerch sowie besondere VIP-Zugänge zu den Veranstaltungsorten. Diese sind jedoch um einiges teurer als die normalen Tickets für das Konzert.

Robbie Williams Live 2025: Alle Termine im Überblick

Endlich kommt der ehemalige "Take That"-Superstar wieder auf Tour nach Europa - und das gleich 27-Mal. Von Ende Mai bis Mitte September geht Robbie Williams auf Tour. Den Auftakt gibt es in der Hauptstadt von Schottland in Edinburgh in Großbritannien. Am 31. Mai 2025 findet dort das erste Konzert der Europatour statt.

Mai 2025

31. Mai 2025 - Edinburgh, Großbritannien - Scottish Gas Murrayfield Stadium



Juni 2025

6. Juni 2025 - London, Großbritannien - Emirates Stadium

11. Juni 2025 - Manchester, Großbritannien - Co-op Live

13. Juni 2025 - Bath, Großbritannien - Royal Crescent

19. Juni 2025 - Kopenhagen, Dänemark - Parken Stadium

22. Juni 2025 - Amsterdam, Niederlande - Johan Cruyff Arena

25. Juni 2025 - Gelsenkirchen, Deutschland - VELTINS-Arena

28. Juni 2025 - Brüssel, Belgien - Werchter TW Classic

30. Juni 2025 - Hannover, Deutschland - Heinz von Heiden Arena

Juli 2025

2. Juli 2025 - Paris, Frankreich- La Défense Arena

5. Juli 2025 - Barcelona, Spanien - RCDE Stadium

9. Juli 2025 - Leipzig, Deutschland- Red Bull Arena

12. Juli 2025 - Wien, Österreich - Ernst-Happel-Stadion

17. Juli 2025 - Trieste, Italien - Stadio Nereo Rocco

21. Juli 2025 - Berlin, Deutschland - Waldbühne

22. Juli 2025 - Berlin, Deutschland - Waldbühne

26. Juli 2025 - München, Deutschland - Olympiastadion



August 2025

1. August 2025 - Kaunas, Litauen - Darius and Girėnas Stadium

7. August 2025 - Stockholm, Schweden - Stockholm Stadion

10. August 2025 - Frankfurt am Main, Deutschland - Deutsche Bank Park

13. August 2025 - Stavanger, Norwegen - Forus Travbane

16. August 2025 - Trondheim, Norwegen - Granåsen

23. August 2025 - Dublin, Irland - Croke Park



September 2025

7. September 2025 - Prag, Republik Tschechien - O2 Arena

9. September 2025 - Kraków, Polen - TAURON Arena

12. September 2025 - Budapest, Ungarn - MVM Dome

20. September 2025 - Helsinki, Finnland - Olympiastadion

Den Abschluss der Live-Europatour von Robbie Williams bildet das Konzert am 20. September 2025 in Helsinki in Finnland im Olympiastadion.