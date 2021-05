Rapper Kontra K direkt an der Spitze der Charts

Baden-Baden - Der Rapper Kontra K ist mit seinem neuen Album „Aus dem Licht in den Schatten zurück“ direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts gesprungen. Es ist das sechste Nummer-Eins-Album des Musikers, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Damit setzte sich der Berliner gegen illustre Konkurrenz durch: Lindemann, das Metal-Projekt von Rammstein-Sänger Till Lindemann und dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren, landete mit dem Live-Album „Live In Moscow“ auf Anhieb auf Platz zwei. Auf Rang drei stieg Sänger Jan Delay mit „Earth, Wind & Feiern“ ein. Dahinter liegen „Udopium - Das Beste“ von Rocker Udo Lindenberg und „All I Know So Far: Setlist“ von US-Popstar Pink.

Rapperin Shirin David behauptete mit „Ich darf das“ bei den Singles die Spitzenposition. Dahinter rangiert Nathan Evans mit „Wellerman“. Sängerin Olivia Rodrigo springt mit „Good 4 U“ von Platz 30 auf die Drei. Jamule („Liege wieder wach“) und 187 Strassenbande feat. Maxwell, Gzuz, Bonez MC und LX & Sa4 („Vielen Dank“) komplettieren die Top 5. Auf Platz neun landeten den Angaben zufolge die ESC-Gewinner aus Italien, Måneskin, mit ihrem Siegersong „Zitti e buoni“.